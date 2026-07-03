Asgari ücreti 45 bin 800 lira yapacak zam teklifi Meclis'e gitti: Özgür Özel ve kurmayları imzaladı

Asgari ücret, 2025 yılı enflasyonunun yüzde 30,89 açıklanmasına rağmen 3,89'luk kayıpla yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 lirayla 2026 yılına daha ilk günden yenik başladı. Çalışanın yarısı 31 bin 224 liralık Ocak ayı açlık sınırının altına itildi.

Aradan geçen zamanda açlık sınırı 35 bin 758 liraya çıkarken iktidarın enflasyon artışının nedenlerinden biri olarak gördüğü asgari ücrete yılda bir kez zam ısrarı vatandaşın umutlarını kırdı. Mevcut rakamlarla asgari ücretlinin direnmesinin mümkün olmadığını ortaya koyan CHP lideri Özgür Özel ve kurmayları, yılın ikinci yarısı için asgari ücrete zam teklifini TBMM'ye sundu.

ASGARİ ÜCRETİ 45 BİN 800 LİRA YAPACAK ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GİTTİ

CHP lideri Özgür Özel ile Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Gamze Taşcıer'in hazırladığı asgari ücreti 45 bin 800 lira yapacak kanun teklifi 2 Temmuz'da Meclis'e sunuldu.

Teklifte, 1 Temmuz 2026 tarihinden 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmak üzere günlük brüt asgari ücretin 1.775,91 TL olarak belirlenmesi önerildi. Bu rakam, aylık net asgari ücretin en az 45 bin 800 liraya çıkarılmasını hedefliyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, yeni ücretin son iki yılda asgari ücretlilerin yaşadığı gelir kayıplarını telafi edecek seviyede olduğu belirtilirken, ücretin işçi ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olması gerektiği vurgulandı.

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"Son iki yılda siyasi iktidar asgari ücretin belirlenmesinde satın alma gücünün korunmasını dahi göz ardı etmiş, asgari ücretin reel olarak erimesini bilinçli bir politika hâline getirmiştir... Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre 2025 yılı sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 30,89 olarak gerçekleşmesine karşın, siyasi iktidar 2026 yılında bir yıl boyunca geçerli olacak net asgari ücreti yüzde 27 artırarak 28.075 Türk Lirası olarak belirlemiştir. Böylece asgari ücret, daha yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren yıllık enflasyonun 3,89 puan altında bırakılmış; çalışanların satın alma gücündeki kayıp ücret artışına daha başlangıçta yansıtılmıştır.

...Çalışanların yılın geri kalanında enflasyona karşı korunması, ücretlerin yeniden birkaç ay içinde erimesinin önlenmesi ve ekonomik büyümenin sağladığı katma değerden emek kesiminin de adil pay almasının temin edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; geçmiş dönem satın alma gücü kaybının giderilmesi, yıl sonu enflasyon beklentisinin ücretlere yansıtılması ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyümesi oranı kadar refah payının ilave edilmesi sonucunda, 2026 yılının ikinci altı ayında uygulanacak net asgari ücretin 45.800 Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu hâle gelmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL VE KURMAYLARI İMZALADI

Özgür Özel ve kurmayları yalnızca asgari ücret artışını değil, işverenlere yönelik prim desteğini de içeren kanun teklifini imzaladı.

Buna göre 2026 yılının temmuz-aralık döneminde küçük esnaf, mikro işletmeler, KOBİ'ler ile tekstil ve deri sektörüne öncelik verilerek sigorta primlerinin işveren payının bir bölümünün Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor. Destekten yararlanacak işyerlerinde çalışan sayısına göre farklı destek tutarları uygulanacak.

Teklifte ayrıca yeni prim desteği sistemine geçilmesi nedeniyle mevcut prim desteğini düzenleyen 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesindeki ilgili hükmün yürürlükten kaldırılması da yer aldı. Düzenlemenin yasalaşması halinde hem çalışanların gelirinin artırılması hem de işverenlerin ilave maliyetinin kamu desteğiyle hafifletilmesi amaçlanıyor.