Elazığ’da festival alanında LED ekran devrildi: 5 kişi yaralandı!

Elazığ’ın Keban ilçesinde düzenlenen 7. Keban Su ve Balık Festivali’nde şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, festival kapsamındaki etkinlikler ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR LED EKRANI DEVİRDİ

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

5 KİŞİ YARALANDI

Katılımcıların festivalin düzenlendiği okulun bahçesine giriş yaptığı sırada, şiddetli rüzgarın etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi. Meydana gelen olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da festival sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı vatandaşlarımız, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahaleleri yapılarak tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla ilimizdeki hastanelere sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

FESTİVAL ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, festival alanında yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı. Onur, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, LED ekranın devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. (AA)