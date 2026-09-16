Ekrem İmamoğlu o diyaloğu aktardı! Sanık gözyaşlarını tutamadı: Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasında dün mahkeme salonunda yaşandığını belirttiği bir diyalog üzerinden açıklama yaptı. İmamoğlu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ile bir sanık arasında geçen konuşmaya dikkat çekerek, sanığın oğlunun tutuklanmasının ardından verdiği ifade iddiasını gündeme taşıdı.

İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, İBB soruşturmasıyla ilgili aylardır yaptığı değerlendirmelerde eşlerin ve çocukların hedef alındığını ve bazı kişilerin aileleri üzerinden baskı gördüğünü savunduğunu belirtti.

MAHKEME SALONUNDA DİKKAT ÇEKEN SORU

Dünkü duruşmada, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, 30 yıllık aile dostu olduğunu belirttiği itirafçı olan bir sanığın kendisine yönelik ithamlarının ardından "Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?" diye sordu.

Bu sorunun ardından sanık gözyaşlarını tutamadı ve bir süre sonra "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" dedi.

"EŞLER, ÇOCUKLAR HEDEF VE REHİN ALINDI"

İmamoğlu açıklamasında, İBB soruşturmasıyla ilgili daha önce de benzer eleştirilerde bulunduğunu ifade etti. Soruşturma sürecinde eşlerin ve çocukların hedef haline getirildiğini savunan İmamoğlu, "itirafçılığın ailelere zulümle geldiğini" söyledi.

İmamoğlu, "Bu ‘ah’ların elbet bir faturası olacak! Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kürsüdeki gözyaşları…

İBB soruşturması için aylardır aynı şeyi söyledim.

Eşler, çocuklar hedef ve rehin alındı, itirafçılık ailelere zulümle geldi, dedim.

Bunun canlı örneği dün kürsüde, mahkeme huzurunda yaşandı.

30 yıllık aile dostunun çirkin ithamlarına maruz kalan Ağaç A.Ş. Genel Müdürümüz Ali SUKAS, sanığa şunu sordu: 'Oğlun tutuklanmasa bu ifadeyi verir miydin?'

Bu soru, kürsüdeki sanığı ağlattı. Gözyaşları aktı. 60 yaşını aşan kürsüdeki sanık, dostunun bu sorusuyla gözyaşlarını silerken 'Bu soruya cevap vermek istemiyorum' diyebildi.

Bu 'ah'ların elbet bir faturası olacak!

Bu zulmün adil yargı önünde elbet bir sonucu olacak!"