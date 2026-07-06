Ekrem İmamoğlu ilk kez açıkladı: Benzinini bile kendi karşıladığı makam aracı için de dava açılmış!

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, diploma duruşmasında savunma yaparken hakkında açılan diğer davalara ilişkin yaptığı açıklamada ilk kez "makam aracı" davasının ayrıntılarını paylaştı. İmamoğlu, 12 yıl boyunca belediyeye ait makam aracı yerine kendi aracını kullandığını, yakıt ve bakım masraflarını da kendisinin karşıladığını belirterek, buna rağmen söz konusu araç nedeniyle hakkında dava açıldığını söyledi.

İmamoğlu, açıklamasında, belediye ile kendi aracını makam aracı olarak kullanmasına ilişkin resmi bir protokol yapıldığını ifade etti. Protokole göre aracın tüm giderlerini kendisinin üstlendiğini dile getiren İmamoğlu, sonradan yapılan incelemelerde belediye bütçesinden aracına iki kez yakıt alındığı ve bir kez de lastik temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Bu harcamaların fark edilmesinin ardından söz konusu tutarın faiziyle birlikte aile şirketi tarafından geçen yıl Beylikdüzü Belediyesi'ne ödendiğini aktaran İmamoğlu, buna rağmen hakkında dava açıldığını belirtti. Davanın ilk duruşmasının eylül ayında görüleceğini kaydetti.

İmamoğlu, "Ben 12 yıldır makam aracı olarak kendi aracımı kullandım. Belediyenin aracını ne Beylikdüzü'nde ne de Büyükşehir'de kullandım. Benzinini de ben aldım, bakımını da ben yaptırdım, lastiğini de ben yaptırdım. Buna rağmen hakkımda dava açıldı" dedi.

İmamoğlu diploma duruşmasında "makam aracı" davasına ilişkin şunları söyledi:

"Çok ilginç bir şey var burada. Yeni bir dava bu da. Beylikdüzü makam aracı davası var. Benim bir tane makam aracı davası açıldı.

İlk defa açıklamak zorunda kalıyorum. Evet, ben 12 yıldır makam aracı olarak kendi aracımı kullandım ve yargılanıyorum. Yani ben belediyenin arabasını kullanmadım, ne Beylikdüzü'nde ne Büyükşehir'de. Evet, açıklıyorum, ben makam aracımın benzinini de ben aldım, bakımını da ben yaptırdım, lastiğini de ben yaptırdım. Yani makam aracı 12 yıl boyunca kendi arabamı kullandım ve benim hakkımda dava açıldı. Niye biliyor musunuz? Makam aracını ne var Beylikdüzü'nde deyince minibüs getirdiler. Fahiş bir fiyatı var aylık kirası. Aynısından benim de var. Yani bugünün parası 300-400 bin lira aylık kirası. Dedim ki yazık günah, benim arabam var, ben arabamı kullanayım. Dediler olmaz, yani firmanın arabası belediye. E bir protokol yapın, protokol yaptılar. Protokol sadece Ekrem İmamoğlu kendi aracını tahsis ediyor belediyeye. Masraflarını da kendi karşılıyor. Ama çok enteresan bir şekilde şöyle bir aksilik olmuş, arabama iki defa benzin almışlar belediyenin hesabından, bir defa da lastik almışlar. Bu sonradan tespit edilmiş.

2022'de o dönemin İçişleri Bakanı 'Ekrem hakkında bir şey bulun' diye 2 ay, 3 ay Beylikdüzü Belediyesi'ne teftiş yolladılar. Burada buldukları para üzerinden benim hakkımda dava açtılar. Ama esasen bunu öğrenince arkadaşlarım faiziyle de 400 küsur bin lirayı geçen sene, 2025 yılında benim firmam yatırmış belediyeye, Beylikdüzü Belediyesi'ne. Ona rağmen dava açtılar. Eylül'de duruşmam var.

Evet, ben kendi adıma makam aracı olarak ne aileme, ne eşime, ne kızıma, ne oğullarıma, ne kendime belediyeden araba tahsis etmedim. Kendi arabamı kullandım. Ailemin şoförü aileme şoförlük yaptı. Ben kendi arabamı kullandım, masrafımı karşıladım. Bundan dolayı dava açıldı. Ve daha da ilerisi geçenlerde şantiyeme, şantiyelerime öyle bir saldırı yapıldı ki, aile şantiyelerime yani aile firmamdan, 8 tane belediye görevlisini tutukladılar biliyor musunuz? Şu an 12 kişi tutuklu.

Ailemin firmasının mühendisini tutukladılar. Niye biliyor musunuz? Ne kaçak kat var, ne büyük kurulmuş bir bina var, ne kaçak bir bina var. Bir de bu yandaş terbiyesiz medya 2.2 milyarlık rant diye başlık attı. Ve 6 tane gariban memur hapiste. Dördünün tutuklandıktan 2 gün sonra üniversite sınavına çocuğu girecek. Ne biliyor musunuz? Efendim, 3 sene önce yapıldığında çatı arasındaki oda 3.90 yerine 4.40'a çıkartılmış ölçüsü çatı içinde. Balkona kapı buradanmış da bir de buradan açılmış. Binanın cephesinde gölgelik yapılmış. Raporu görseniz ağlarsınız."