Ehliyet alacaklar dikkat! Sınav saatlerine gece ayarı geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen sürücü belgesi sınav süreçlerinde, çalışan adayların durumunu doğrudan etkileyebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışan sürücü adaylarının mesai saatlerinde iş yerlerinden izin alma konusunda yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla, direksiyon sınavlarının akşam saatlerinde de yapılması yönünde MEB'e resmi bir tavsiye kararı iletti.

ÇALIŞAN SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN AKŞAM OTURUMU ÖNERİSİ

Mevcut uygulamada direksiyon uygulama sınavları, günün belirli saat dilimleri arasında tamamlanıyor. Bu durum, özellikle hafta içi çalışan vatandaşların sınavlara katılım sağlamak için iş yerlerinden izin almalarını zorunlu kılıyor ve çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor.

KDK, fırsat eşitliği ilkesini gerekçe göstererek, bu mağduriyetlerin giderilmesi adına direksiyon eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının mesai saatlerinin dışındaki saatlere de uzatılabileceğini belirtti. Kurum tarafından hazırlanan tavsiye kararında, yeni oturumların sınav takvimine eklenmesi önerildi.

AKŞAM SINAVLARI İÇİN GÜVENLİK VE ALTYAPI KOŞULLARI

Tavsiye kararında, akşam saatlerinde yapılacak direksiyon sınavları için belirli standartların sağlanması gerektiği vurgulandı. Önerilen düzenlemeye göre, sınavların akşam saatlerinde yapılabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi planlanıyor:

- Sınav güzergahlarının aydınlatma altyapılarının detaylı bir şekilde kontrol edilmesi,

- Adayların ve sınav komisyonunun can güvenliğini sağlayacak gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması,

- Belirlenen standartlara uygun güzergahlarda yeni akşam oturumlarının takvime eklenmesi.

- Bu şartların sağlanması durumunda adaylar, iş yerlerinden izin almak zorunda kalmadan akşam saatlerinde de direksiyon sınavına girebilecek.

SÜRÜCÜ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na tebliğ edilen bu tavsiye kararının ardından, gözler bakanlığın yapacağı düzenlemelere çevrildi. MEB'in ilgili tavsiye kararını gündemine alarak Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde değişiklik yapması bekleniyor.

Sektör temsilcileri ve sürücü kursu işletmecileri, düzenlemenin hayata geçmesi durumunda kurslarda ve sınav alanlarında özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğun daha dengeli bir şekilde dağılacağını ifade ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte sınav takvimleri yeni saatlere göre yeniden planlanacak.

ANKARA'DA SAĞLIK NEDENİYLE GECE SINAVI ONAYI ÇIKTI

Tavsiye kararının yanı sıra, Ankara’da nadir görülen bir sağlık durumu nedeniyle benzer bir sınav esnekliği uygulamaya konuldu. Güneş ışığına doğrudan maruz kalması hayati risk taşıyan, kseroderma pigmentozum (XP) hastası ve yüzde 80 engelli raporu bulunan bir vatandaşın akşam saatlerinde sınava girme talebi onaylandı.

Sürücü kursuna kayıt yaptıran vatandaş, rahatsızlığı sebebiyle teorik sınavına akşam saatlerinde katılarak başarı gösterdi. Ancak pratik direksiyon sınavının da akşam yapılması yönündeki talebi, yasal sınav saatlerinin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle ilk aşamada reddedildi.

KDK VE MEB TEMASIYLA ÖZEL SINAV PLANI HAZIRLANDI

Güneş ışığının kendisi için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirten aday, sağlık raporu ile birlikte Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu ve pratik sınavının güneş battıktan sonra gerçekleştirilmesini talep etti.

Başvuru sonrasında KDK, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile idari görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda bakanlık, aday için özel bir sınav takvimini onayladı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, adayın pratik direksiyon sınavının kasım-aralık dönemi içerisinde, güneş tamamen battıktan sonra yapılacağını KDK’ye bildirdi. Bu karar, benzer nadir sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için idari uygulamaların esnetilebilmesi yönünde bir örnek teşkil etti.