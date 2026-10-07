Ege'de amatör dalgıç bin yıllık Bizans sikkesi buldu!

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sulara dalan amatör bir dalgıç denizin dibinde paha biçilemez bir esere rastladı. Sadece iki üç metre derinlikten çıkarılan nesnenin Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait bin yıllık bir altın sikke olduğu saptandı.

İKİ YÜZÜNDE KUTSAL KABARTMALAR VAR

Uzmanlar tarafından incelemeye alınan eserin 969 ile 976 yılları arasında hüküm süren imparator I. John Tzimiskes döneminde basıldığı belirlendi. Tarihi altının bir yüzünde İncil tutan Hz. İsa kabartması yer alırken diğer tarafında Hz. Meryem Ana'nın imparatoru taçlandırdığı figürler bulunuyor. Paha biçilemez bu miras hızla İzmir Arkeoloji Müzesi envanterine kazandırıldı.

BEDELİ BULAN KİŞİYE ÖDENİYOR

Yurttaşların buldukları tarihi parçaları kanun gereği en yakın mülki amirlere veya müzelere teslim etmesi zorunluluk taşıyor. Teslim işleminin ardından kurulan özel bir komisyon eserin yasa kapsamındaki durumunu ve niteliğini değerlendiriyor.

Eserin envanterlik bulunması halinde kıymet takdir komisyonunun devreye girdiğini belirten müze müdürü Savaş Gürbüz, "Bu esere kıymet takdir bedeli biçiliyor. Bu da eseri getiren vatandaşımıza direkt ödeniyor" dedi.

YURT DIŞINDAN BİNLERCE ESER DÖNDÜ

Kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında son yıllarda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 adet tarihi eser zorlu hukuki süreçlerin ardından Türkiye'ye geri getirildi. Bulunan eserlerin devlet güvencesine alınmasının önemine dikkat çeken Gürbüz, "Vatandaşlarımızın illegal yollara başvurmak yerine eserleri müzeye teslim etmelerini istiyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

Tarihi altının işlem fişi kesildikten sonra uzmanlar eşliğinde depoya teslim edileceği öğrenildi. Bin yıllık sikkenin ilerleyen dönemlerde müzede teşhire çıkarılması planlanıyor.

(DHA)