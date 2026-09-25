Yürüyüşe çıkmışlardı: Eve 598 altın sikke ve 26,8 milyon TL ödülle döndüler

Çekya'nın Zvičina Tepesi yamacında doğa yürüyüşü yapan iki kişi, eski bir tarla duvarına gizlenmiş yüzlerce sikkeden oluşan devasa bir altın hazinesi buldu. Alüminyum bir kap ve demir kutu içine saklanan yaklaşık 7 kilogramlık serveti devlete teslim eden yürüyüşçülere 11,7 milyon Çek kronu ( 26,8 milyon TL) resmi ödül verildi.

TAŞ DUVARDAN ÇIKTI

Doğu Bohemya bölgesinde yürüyüşe çıkan iki arkadaş, bulundukları araziyi çevreleyen taş duvardan dışarı taşan alüminyum bir kabı fark etti. Kabın içinden siyah kumaşa sarılı 11 sütun halinde dizilmiş 598 adet altın sikke çıktı.

Alandaki aramasını sürdüren ikili, kabın yalnızca 1 metre uzağında yer alan paslı bir demir kutuya ulaştı. Açılan sandıktan 10 adet bilezik, 16 adet sigara tabakası, tel örgülü çanta, pudra kutusu, tarak ve altın zincirler çıkarıldı.

ESKİ YUGOSLAVYA'DAN GELEN GİZEM

Buluntuları inceleyen Doğu Bohemya Müzesi uzmanları, sikkelerin basım tarihlerinin 1808 ile 1915 yılları arasına yayıldığını saptadı. Paraların toplam altın ağırlığının 3,75 kilogram olduğu belirlendi.

Paraların üzerindeki resmi karşı damgaların 1921 yılına ait olduğunu belirten Doğu Bohemya Müzesi Nümizmatı Vojtěch Brádle, "1921'den sonraki bir dönemde yerel darphanelerde yeniden damgalanmış olmalılar ve ancak daha sonra, bilinmeyen koşullar altında eski Yugoslavya'dan ülkemize ulaştılar" ifadelerini kullandı. Brádle ayrıca koleksiyonun harcama amacıyla değil, doğrudan maden değeri gözetilerek biriktirildiğini vurguladı.

SAVAŞ DÖNEMİNDE SAKLANDI

Gömünün Çekoslovak kronu veya Alman markı içermemesi nümizmatik çevrelerinde büyük bir anomali kabul edildi. Fransız, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Rus, Belçika ve İtalyan altınlarından oluşan karma yapının kaynağı titizlikle araştırılıyor.

Hazinenin kime ait olduğunu netleştirmenin zor olduğunu belirten Doğu Bohemya Müzesi Müdürü Petr Grulich, "Bunun Çek, Alman ya da Yahudi altını olduğunu söylemek çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin 1938 Nazi işgali, savaş sonrası Almanların sınır dışı edilmesi ve 1948 yılındaki rejim dönüşümü süreçlerinde yoğun çalkantı yaşadığı biliniyor. Yetkililer, sahibinin servetini koruma güdüsüyle bu gizlemeyi yaptığını, ancak geri dönüp alamadığını düşünüyor.

LABORATUVARDA KİMYASAL ANALİZ SÜRÜYOR

Doğu Bohemya Müzesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Miroslav Novák, keşfi "benzersiz" olarak tanımlayarak buluntuların Çek arkeoloji kayıtlarındaki en istisnai defineler arasında yer aldığını kaydetti.

Demir kutudan çıkan kişisel eşyaların metal alaşımları X-ışını floresans spektroskopisi yöntemiyle inceleniyor. Uzmanlar, eşyaların üzerindeki özel işlemeler ve kilit mekanizmaları üzerinden arşiv kayıtlarını tarayarak servetin asıl sahibine ulaşmayı hedefliyor.