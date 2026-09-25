Metal dedektörü sinyal verdi: Toprağın altından 934 sikke çıktı

Almanya'nın batısındaki Renanya bölgesinde metal dedektörüyle arama yapan lisanslı bir kişi, İmparator Hadrian dönemine ait 900'den fazla Roma gümüş sikkesi keşfetti. Ülkede bugüne kadar bulunan en büyük gümüş sikke hazinelerinden biri olan ve yaklaşık 3,1 kilogram ağırlığındaki 934 adet gümüş denarius, Bonn'daki Renanya Bölge Müzesi'nde (LVR-Landesmuseum Bonn) sergilenmeye başlandı.

"TOPRAĞIN ALTINDA DAHA BÜYÜK BİR ŞEY VARDI"

Yaklaşık bir yıl önce Köln'ün güneyindeki Wesseling şehri yakınlarındaki bir tarlada arama yapan Oliver Riedl, 15 sikkeyi çıkardıktan sonra kazmayı bırakıp yetkililere haber verdi. Riedl o anları, "Burada yer altında daha büyük bir şey olduğunu anladım. Bu nedenle derhal ofisi bilgilendirdim" sözleriyle anlattı. Arkeologlar, toprağı blok halinde çıkarıp röntgen çekerek kazıyı gerçekleştirdi.

3 ASIRLIK SERVET: EN ESKİSİ MÖ 148 YILINA AİT

En yeni sikkenin 124 veya 125 yılında basılması, hazinenin MS 117-138 yıllarında hüküm süren İmparator Hadrian döneminde gömüldüğünü gösteriyor. Ancak sikkeler üç yüzyıldan fazla bir dönemi kapsıyor. En eskisi MÖ 148 yılına dayanırken, çoğunluğunu MS 69-96 yıllarında hüküm süren Flavian imparatorları (Vespasian, Titus ve Domitian) dönemi sikkeleri oluşturuyor.

"O ZAMANLAR BANKALAR YOKTU"

Arkeoloji sorumlusu Erich Claßen, paraların MS 100 civarında toplandığını belirterek, "Motifler hakkında sadece tahmin yürütebiliriz, ancak büyük olasılıkla birileri bu parayı güvende tutmak istedi. O zamanlar bankalar yoktu" dedi ve sahibinin bilgileri aktaramadan ölmüş olabileceğini ekledi.

Sikke uzmanı Marjanko Pilekić ise hazinenin Roma sınırı (limes) içinde bulunmasına dikkat çekerek, "Bu durumda, hazinenin en son basılan sikkenin basılmasından kısa bir süre sonra gömüldüğünü ihtiyatlı bir şekilde varsayabiliriz" ifadesini kullandı.

BİR ROMA ASKERİNİN 6 YILLIK MAAŞINA EŞİT

Bölge arkeoloğu Rahel Otte, Hadrianus döneminde bir Roma lejyonerinin yıllık net maaşının kesintilerden sonra 150 denari olduğunu hatırlattı. Otte, bir askerin "Wesseling hazinesini bulmak için yaklaşık altı yıl boyunca elindeki tüm parayı biriktirmesi gerektiği" bilgisini vererek, parayı bölgedeki Roma mülklerinden birinde yaşayan birinin gömmüş olabileceğini vurguladı.