Ege Denizi’nde 2 bin yıllık ticaret gemisi ortaya çıkarıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Ege Denizi’ndeki Andros Adası açıklarında bulunan antik ticaret gemisinin bir vatandaşın ihbarı üzerine yürütülen araştırmalar sırasında ortaya çıkarıldığını açıkladı. Bakanlık, gemide bulunan amforaların özelliklerinin enkazı MÖ 5. yüzyılın sonları ile MÖ 4. yüzyılın başlarına tarihlendirdiğini bildirdi.

Denizin 44 metre derinliğinde tespit edilen enkazda, geçmişte şarap ve zeytinyağı taşımak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen süslemesiz, çift kulplu üç farklı amfora tipi belirlendi. Uzmanlar, geminin yaklaşık 600 ila 650 amfora taşıdığını tahmin ediyor.

DENİZ TİCARETİNE IŞIK TUTACAK

Yunanistan Kültür Bakanlığı,"Bu dikkat keşfin geç klasik dönemdeki deniz ticareti ve denizcilik faaliyetlerine ilişkin bilgilerimizi önemli ölçüde zenginleştiriyor." dedi. Araştırmacılar ise yapılacak ayrıntılı incelemeler sayesinde geminin taşıdığı yükün niteliği, çıkış noktası ve ticaret rotasına ilişkin yeni verilere ulaşılabileceğini ifade etti.

ÇAPA VE BALAST TAŞLARI DA BULUNDU

Kazı çalışmalarında gemiye ait olduğu düşünülen kurşun gövdeli bir çapa ile balast taşı olarak kullanıldığı değerlendirilen taş yığınına da ulaşıldı. Bu bulguların, geminin izlediği rota ve dönemin ticari faaliyetlerine ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.