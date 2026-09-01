Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye yüz binlerce lira ceza

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ile polis arasında bir kovalamaca yaşandı. Metin K. idaresindeki otomobil, polis ekiplerinin kontrol noktasından hızla uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı.

TAKİP SIRASINDA BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Kaçan aracın peşine düşen polis ekiplerinin takibi sırasında bir polis memuru kolundan yaralandı. Yaşanan o anların ardından ekiplerin ısrarlı takibi sonucunda kaçak sürücü Metin K. yakalanarak gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 400 BİN TL'LİK FATURA

Emniyet güçleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüphelinin sürücü belgesine daha önceden el konulduğu tespit edildi. Metin K.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kaçış esnasında gerçekleştirdiği çeşitli trafik kuralı ihlalleri sebebiyle toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı. Yaralanan polis memuruyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)