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Halk TV Türkiye Servis minibüsü ile hafif ticari araçlar çarpıştı! Edirne'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Servis minibüsü ile hafif ticari araçlar çarpıştı! Edirne'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Edirne'de iki hafif ticari araç ile servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Musabeyli ve Demirhanlı köyleri arasında meydana gelen kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

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Edirne merkezde iki hafif ticari araç ile bir servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasındaki yolda meydana geldi.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, O.H. idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ve M.G. kontrolündeki hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürücülerinden A.Y. ile minibüste yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

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Servis minibüsü ile hafif ticari araçlar çarpıştı! Edirne'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Resim : 2

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EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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