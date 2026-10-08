Dünya basını Cemil Tugay’ın AKP kararını yazdı! "Siyasi baskı ortamında gerçekleşti"

İzmir’de siyasetin dengelerini değiştiren gelişme, Türkiye sınırlarını aşarak dünya basınının manşetlerine taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesi, Reuters, Associated Press (AP), AFP ve Euronews tarafından yakından takip edildi.

Uluslararası ajans ve yayın kuruluşları, Tugay’ın parti değişikliğini yalnızca bir belediye başkanının siyasi tercihi olarak ele almadı. Haberlerde, gelişmenin Türkiye’de muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların, soruşturmaların ve tutuklamaların sürdüğü bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI VURGULANDI

Reuters, İzmir’i “laik muhalefetin kalesi” olarak nitelendirirken, Tugay’ın AKP’ye katılmasının iktidar açısından dikkat çekici bir siyasi kazanım olduğunu yazdı. Ajans, AKP’nin bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni seçim yoluyla kazanamadığını özellikle vurguladı.

Reuters haberinde, 2024 yerel seçimlerinin ardından muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaların arttığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Tugay’dan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer’in tutuklu bulunduğu da hatırlatıldı.

Haberde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Tugay’ın AKP'ye geçişine ilişkin sert suçlamalarına da yer verildi. Özel’in, Tugay’ın parti değiştirmesi için “şantaj ve hapis tehdidi” ile karşı karşıya bırakıldığını savunduğu aktarıldı.

"İZMİR'DE PROTESTOLAR DÜZENLENDİ"

The Guardian da gelişmeyi Türkiye’deki siyasi baskı tartışmaları üzerinden değerlendirdi. Gazete, İzmir’i muhalefetin güçlü olduğu kentlerden biri olarak gösterirken, Tugay’ın AKP’ye geçişinin “siyasi baskı ortamında” gerçekleştiğini yazdı. Tugay’ın katılım töreninin ardından İzmir’de tepki gösteren grupların ortaya çıktığı ve kent merkezinde polis barikatlarının kurulduğu belirtildi.

BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLAR ELE ALINDI

AP ise İzmir’in uzun yıllardır muhalefetin yönetiminde olduğuna dikkat çekti. Tugay’ın AKP'ye geçmesiyle iktidar partisinin ilk kez kentin büyükşehir belediye başkanlığını elde ettiğini belirten AP, 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP yönetimindeki belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamaların yoğunlaştığını yazdı.

AP, bu süreçte yüzlerce CHP’linin tutuklandığını aktarırken, İzmir’de de Tugay’ın istifasını isteyen protestolar düzenlendiğini bildirdi.

"SEMBOLİK BİR KAZANIM"

Euronews ise gelişmeyi AKP açısından “sembolik bir kazanım” olarak değerlendirdi. Haberde, Tugay’ın 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak AKP’nin adayı Hamza Dağ’ı yaklaşık 314 bin oy farkıyla geride bıraktığı hatırlatıldı.

Tugay’ın parti değiştirmesiyle İzmir’de 27 yıldır devam eden merkez sol belediye yönetiminin siyasi olarak sona erdiğine dikkat çeken Euronews, ancak AKP'nin belediye meclisinde çoğunluğa sahip olmadığının altını çizdi.

ORTAK VURGU: SANDIK SONUÇLARI

Uluslararası basının ortak vurgusu ise İzmir’in siyasi sembol değeri oldu. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’in seçimle değil, belediye başkanının parti değiştirmesiyle AKP yönetimine geçmesi, gelişmenin en dikkat çekici boyutlarından biri olarak öne çıktı.

Özel’in, AK Parti’nin İzmir’i “sandıkta hiçbir zaman kazanamadığı” yönündeki açıklaması da uluslararası haberlerde yer aldı. Böylece Tugay’ın kararı, yalnızca İzmir’deki belediye yönetiminin değişimi değil, Türkiye’de iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi mücadelenin yeni bir başlığı olarak dünya basınına yansıdı. (ANKA)