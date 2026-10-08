Özgür Özel'den flaş Cemil Tugay açıklaması: Dosyalarda adının geçtiğini gösterdiler!

Cemil Tugay'ın AKP'ye katılması siyasetteki tartışmaları ateşledi. YENİ Parti lideri Özel, Tugay'ın transferi sonrasında ilk defa açıklama yaptı. Özel'in aktardıklarına göre Cemil Tugay'a, devam eden Kooperatif dosyasında ve Karşıyaka'da başkanlık yaptığı dönemdeki dosyalarda adının geçtiği gösterildi.

Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, gündemin sıcak konuları hakkında birbirinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cemil Tugay'ın AKP'ye transferinin nedenini açıklayan Özel, "Bu kooperatiflerle ilgili bir devam dosyasında, ayrıca Karşıyaka’dan bazı dosyalarda adının geçtiğini kendisine göstermişler. Bizim çok sayıda arkadaşımıza, “Benimle gelir misiniz? Hapse mi girelim? Ben hapse giremem. Ben yolumu çizdim” demiş. “Siz başınızın çaresine bakın. Ben arkama büyük bir güç aldım” gibi laflar sarf etmiş." diye konuştu.

"AK PARTİ ÇÖP MUAMELESİ YAPTI"

AKP'nin Tugay transferini sosyal medya hesabından çöp dağları ile duyurması hakkında konuşan Özel, "O sadece tehdit ve şantaja boyun eğmiş. Teklife evet demiş durumda ama İzmir tehdide, şantaja boyun eğmez. AK Parti’nin çöp muamelesi yapmasından ve adeta Pinokyo kuklası gibi davranmasından bunu görüyorsunuz. Kaygısı olan, korkusu olanlar kaçıyorlar, gidiyorlar. O korkağı aldılar ama İzmir’i alamazlar." dedi.

"BİZİM İÇİN HAİN ONLAR KUKLA"

İzmir'in bundan sonra bir genel bir genel sekreter ile yönetileceğini öne süren Özel, "Güçlü bir genel sekreterle Cemil’i sembolik bir yerde tutup oraya bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Birini İzmir’e genel sekreter yapacaklar ve bu kukla gibi, “Sen karışma.”

Bence ciddi kaynak da aktaracaklar. Sonra da Cemil’le değil, bir AK Partiliyle İzmir’i kazanmaya çalışacaklar. Cemil ise 23 Nisan başkanı gibi kukla, Pinokyo gibi bir kenarda duracak. Cemil bizim için hain, onlar için de kukla yani benim gördüğüm. Bir kukla belediye başkanı. Yoksa dün akşam niye o kadar itibarsızlaştırsınlar? İnsan izliyor; şu kadar haysiyet olsa gidip de Erdoğan’ın rozet takmasına izin vermez." değerlendirmesinde bulundu.



"BİLSEK ADAY YAPMAZDIK"

Özel, İzmir'de Cemil Tugay'ı aday göstermeleri hakkında yapılan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"İzmir tümüyle risk altındaydı. Beş aday vardı. Beş aday arasından birkaç puan önde Cemil Başkan çıktı. Kazanıyor görünüyordu. Diğerlerinde risk vardı. Karşıyaka Belediye Başkanı’ydı. İzmir’in en önemli ilçesi. İzmir’e böyle bir ihanet edeceğini bilsek göstermezdik. Ben aday gösterdiysem, ben gösterdim ama hepsini Parti Meclisi’nde anketlerini göstererek yaptık ama ankette kimse kavun gibi dibini koklayıp hainin kokusunu alamıyorsun. Adam ihanet etti."

"YENİ PARTİ'YE ÇAĞIRMADIK: AŞIRI TUTARSIZ TUTUMLARI VARDI"

Özel, Cemil Tugay'ı partilerine hiç davet etmediklerini çünkü Tugay'ın tutarsız tutumlarının olduğunu ve AKP ile temasları olduğunu söyledi. Tugay'ın İzmirlilere yalan söylediğini kaydeden Özel şöyle konuştu:

"Bir defa çok yalan söylüyor. İzmirlilere daha düne kadar yalan söyledi. İlk önce istifa etti. “Genel Başkan’ın bilgisi dahilinde istifa ettim” dedi. Ben “Yalan söyleyemeyeceğim, bilgim dahilinde değil” dedim. Kendisini de aradım. “Niye böyle açıklama yapıyorsun?” dedim. Bana, “Sizin sırtınızdan yük alıyorum” dedi. “Yeni bir parti kurmamız lazım” dedi. Dedim ki “CHP’de yeterli mücadeleyi vermeden yeni parti kurmam.”

“Ben bu CHP’de durmamak için, sizin sırtınızdan yük almak için gittim. Yeni parti kurulunca oraya geleceğim” diye açıklama yapmıştı. Ama biz yeni partiye onu hiç çağırmadık. Çünkü bu aşırı tutarsız tutumlarından ve AK Parti ile temaslarından durum belliydi."

"İZMİR'E ZAFER BORCUMUZ VAR"

İzmir'e zafer borçlu olduklarını kaydeden Özel, bir sonraki seçimde 31'de 31 yapacaklarını söyledi. İzmir ile bu şekilde helalleşeceklerini söyleyen Özel, Cemil Tugay'ın bir başka AKP transferi olan Foça Belediyesi Başkanına 'sana operasyon yapılacak' dedidiğini de açıkladı:

" İzmir’e borcumuzu ödeyeceğiz ve tarihin en büyük rekorunu kıracağız İzmir’de. Üzüldüm ama daha çok da bilendim. Kimi iftar, kimi miting konuşması 22’si miting 25 ilçede konuşup İzmir’e 31’de 29 kazandırmıştık. İlk yerel seçimde İzmir’de 31’de 31 yapıp İzmir’le helalleşeceğiz. Meclis’te sorun yok. Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün. Beklediği gibi, ona söylendiği gibi olmadı; yanına bir tek Foça’yı götürebildi. Foça Belediye Başkanı’nın da bizzat Cemil Tugay’ın kaygılarını artırdığı Foça Belediye Başkanına “Ben bilgi aldım, sana operasyon yapılacak” dediği söyleniyor."