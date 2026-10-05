Dövülerek öldürülmüştü... Kaçırılıp öldürülen müteahhit dosyasında karar

Olay, 1 Ekim tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhitlik yapan Ahmet Acay, alacak meselesi nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen kişiler tarafından kaçırıldı. Alıkonulduğu sırada darbedilen Acay, saldırganlar tarafından mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Darbedilmiş haldeki Acay’ı mahalle yakınında yakınları buldu. Yakınları tarafından hızla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Acay’ın, nefes almakta güçlük çektiği belirlendi. Acay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Acay’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

POLİS 8 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Ölümle sonuçlanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 8 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME 3 KİŞİYİ TUTUKLADI, DİĞERLERİNİ SERBEST BIRAKTI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldıkları mahkemede hakim karşısına geçen 8 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.