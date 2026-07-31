Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sürüyor: Bu şirket bizi sosyal hizmetlere mahkum bıraktı

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçilerin alacak mücadelesi sürüyor. Dün şirketin Ankara'daki merkezi önünde kendilerini zincirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan işçiler, gece serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde ise Ulus Atatürk Heykeli önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemde konuşan işçiler, 15 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda imzalanan protokole rağmen, 23 Temmuz'da ödenmesi taahhüt edilen ücret ve diğer haklarının halen yatırılmadığını söyledi.

Yıllardır şirkette çalıştığını belirten bir işçi, yaşadıkları ekonomik sıkıntının artık sosyal yardımla aşılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu şirket bizi sosyal hizmetlere mahkum bıraktı. 'Ayın ikisinde gelin, size sosyal hizmetlerden ihtiyaç kartı verelim' dediler. Bu kadar düştük biz. Bizi görüyordur, dinliyordur. Utansa utanır artık bu adam" dedi.

Otizmli çocuğunun tedavisi için haftanın üç günü Ankara'ya gitmek zorunda olduğunu anlatan işçi, "Çoluk çocuk arıyor, 'Baba ne zaman gelecek?' diye soruyor. 'Bekleyin' diyoruz. Hastaneye gitmek için araç buluyoruz ama yakıt alamıyoruz. Otobüsle gidiyoruz. Ücretlerimiz ödense evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka işçi ise eylemlerin başladığı günden bu yana ailelerinden uzak kaldıklarını belirterek, "Gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Enerji Bakanımıza gittik, Çalışma Bakanımıza gittik. 15 Haziran'da bakanlık huzurunda işveren ve sendikayla protokol imzalandı. '23 Temmuz'da bütün haklarınız verilecek' denildi. Biz de grevimizi bitirdik. Ama bugün 31 Temmuz ve hala alacaklarımız ödenmedi" diye konuştu.

"NEDEN BU ADAMA 'DUR' DİYEN YOK?"

Evinde kendisini bekleyen çocukları, ödenmesi gereken kira ve banka borçları olduğunu dile getiren işçi, "Ben artık söz istemiyorum, netice istiyorum. Neden bu adama 'dur' diyen yok? Yeter artık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşçiler, sadece kendilerinin değil, şirketten alacaklı olan çok sayıda esnafın da mağdur edildiğini belirterek, hak edişlerinin ödenmesini istedi. Doruk Madencilik işçileri, Ulus Atatürk Heykeli önündeki oturma eylemlerini sürdürüyor. (ANKA)