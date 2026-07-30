Son Dakika | Doruk Madencilik işçileri, Yıldızlar Holding önüne kendilerini zincirledi

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Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen yasal alacakları için Ankara'daki eylemlerini dördüncü gününde yeniden holding önüne taşıdı. İşçiler, Yıldızlar SSS Holding önüne kendilerini zincirledi.

Polis ekipleri, işçileri ablukaya aldı. İşçilerle polisler arasında arbede yaşandı. İşçiler alacakları ödenene kadar eyleme devam edeceklerini belirtti. Bir işçi, “Ölmek var dönmek yok” dedi.

GAZETECİLERE POLİS KALKANI!

Polis ekipleri, gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. İYİ Partili Selçuk Türkoğlu "Emir mi aldınız?" diyerek polislere tepki gösterdi.

Türkoğlu, "Bu açıkça basın hürriyetini engellemektir. Toplumun bilgi alma hakkını engellemektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

16 Haziran 2026'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gözetiminde imzalanan protokole rağmen 23 Temmuz'da yapılması gereken ödemeler gerçekleşmediği için işçiler 27 Temmuz'da holding binası önünde eylem başlattı.

Madenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdü.

Dünkü eylemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki işçilerden biri fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Fenalaşan işçi hastanede tedavi altına alındı.