Son Dakika | Doruk Madencilik işçileri Enerji Bakanlığı önünde eylemde! Bir işçi baygınlık geçirdi

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler, ödenmeyen kıdem tazminatları ve yasal alacakları için Ankara'daki eylemlerini üçüncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıdı.

İŞÇİ FENALAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki işçilerden biri fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Yere yatırılan işçiye arkadaşları ilk müdahalede bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan işçi hastanede tedavi altına alındı.

NE OLMUŞTU?

16 Haziran 2026'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gözetiminde imzalanan protokole rağmen 23 Temmuz'da yapılması gereken ödemeler gerçekleşmediği için işçiler 27 Temmuz'da holding binası önünde eylem başlattı.

İşçiler dün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir açıklamada bulundu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, protokolde taahhüt edilen tüm ödemeler işçilerin hesaplarına yatıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını söyledi. Kocabıyık, "Perşembe gününe kadar yetkililerimizden net bir cevap gelmesi için sabırla bekleyeceğiz. Perşembe gününe kadar gelişme olmazsa farklı aksiyonlar alacağız" dedi.