Doruk Madencilik işçileri tarih verdi: Gelişme olmazsa farklı aksiyonlar alacağız

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler, ödenmeyen kıdem tazminatları ve yasal alacakları için Ankara'daki eylemlerini ikinci gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne taşıdı.

Dün holding binası önünde oturma eylemine başlayan işçiler, bugün bakanlık önünde yaptıkları açıklamada, 16 Haziran 2026'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gözetiminde imzalanan protokole rağmen 23 Temmuz'da yapılması gereken ödemelerin gerçekleşmediğini belirtti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, protokolde taahhüt edilen tüm ödemeler işçilerin hesaplarına yatıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacaklarını söyledi. İşçilerin sadaka değil, yıllardır bekledikleri kıdem tazminatları ile yasal hak edişlerini talep ettiğini vurgulayan Kocabıyık, yetkilileri sorunun çözümü için göreve çağırdı.

Açıklamanın ardından sendika temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşme talebinde bulunduğunu aktaran Kocabıyık, Genel Müdür ve bakan yardımcıları düzeyinde görüşmelerin başladığını, taleplerini ve eylem takvimini de Bakan'a ilettiklerini ifade etti.

Kocabıyık, bundan sonraki sürece ilişkin ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yetkililerden Perşembe gününe kadar somut bir yanıt bekleyeceklerini belirten Kocabıyık, "Perşembe gününe kadar yetkililerimizden net bir cevap gelmesi için sabırla bekleyeceğiz. Perşembe gününe kadar gelişme olmazsa farklı aksiyonlar alacağız" dedi.

İşçiler, eylemlerini yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdüreceklerini açıkladı. (ANKA)