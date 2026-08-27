DinamikPay’e operasyon: 2 şirketin tam 25,5 kilo altınına el konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı şirketlere ait 25,5 kilogram altına el konuldu. Altınların toplam değerinin ön ekspertiz raporuna göre 179 milyon 520 bin lira olduğu belirlendi.

25,5 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda şirketlere ait toplam 25,5 kilogram altın ele geçirildi.

2 ŞİRKETİN ALTINLARINA EL KONULDU

Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ait 12,5 kilogram altının karşılığının 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ’ye ait 13 kilogram altının karşılığının ise 91 milyon 520 bin lira olduğu tespit edildi.

ALTINLARIN DEĞERİ 179 MİLYON 520 BİN LİRA OLARAK HESAPLANDI

Hazırlanan ön ekspertiz raporunda 25,5 kilogram altının toplam değerinin 179 milyon 520 bin lira olduğu belirlendi. Altınların, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak incelemenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetine kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

ŞİRKETİN 17,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından daha önce Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından yapılan tespitler, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.

Elde edilen bulguların, işlemlerin tek tek yapılan münferit para hareketlerinden ibaret olmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon, TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda gerçekleştirilmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ayrıca suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuştu. Bunun yanında 126 banka ve kripto para hesabına da bloke uygulanmıştı. (AA)