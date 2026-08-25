Son dakika | Elektronik para kuruluşu Dinamikpay'e operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Dinamikpay adlı kuruluşa yönelik kapsamlı bir operasyon düğmeye basıldı.

Emniyetin gerçekleştirdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI VE MAL VARLIĞINA TEDBİR DALGASI

Soruşturma kapsamında, yasadışı faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen varlıklara ve hesaplara yönelik geniş çaplı adli tedbirler hayata geçirildi.

Operasyon neticesinde toplam 13 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirlerinden sağlandığı belirlenen 8 adet araç, 33 adet konut ve 50 adet arsaya resmi makamlarca el konuldu. Bunun yanı sıra, soruşturma dahilindeki 126 adet banka ve kripto para hesabına da bloke işlemi uygulandı.

ŞİRKET YÖNETİMİNE RESMİ EL KOYMA

Yargı süreçleri derinleşirken, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine hukuki olarak el konulduğu bildirildi. Şirketin faaliyetleri ve varlıkları üzerindeki adli ve idari süreç sürdürülüyor.