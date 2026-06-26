Dilovası faciasında "sorumlular" bilirkişi raporunda: Üst düzey yöneticilerin ihmalleri sıralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm üretim fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, kamu görevlilerinin sorumluluğunu gözler önüne serdi.

Faciada 3'ü çocuk 6 kadın işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir işçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i firari olmak üzere 16 sanık hakkında dava açılırken, bunlardan 5'i tutuklu yargılanıyor.

Soruşturma kapsamında kamu görevlileriyle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, facianın yalnızca işletme kaynaklı olmadığı, denetim mekanizmalarındaki ihmallerin de olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtildi. Raporda, Dilovası Belediyesi'nin kaçak yapılaşma ve denetim süreçlerindeki ihmal ve gecikmeleri nedeniyle kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi.

YIKIM KARARI UYGULANMADI

Bilirkişi raporuna göre, patlamanın yaşandığı binanın yapı ruhsatının bulunmadığı, 2021 yılında bina hakkında yıkım kararı alındığı ancak bu kararın uygulanmadığı tespit edildi. Buna rağmen binanın 2024 yılında Ravive Kozmetik'e kiralandığı, aynı yıl yapılan tespitlere rağmen iş yerine çalışma ruhsatı verildiği kaydedildi. Belediye ekiplerinin yapıda birçok kez denetim yaptığı ve belgesiz faaliyet yürütüldüğünü belirlediği de raporda yer aldı.

KAMU GÖREVLİLERİ RAPORDA!

Raporda, kaçak olduğu tespit edilen yapının yıkımının gerçekleştirilmemesinin faciayla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilirken, dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk'ün olayda birinci derece asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, Selim San ve Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telci'nin de kaçak yapının yıkımını sağlamadıkları gerekçesiyle ihmallerinin olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtildi.

Kaçak yapıda faaliyet gösteren Ravive Kozmetik'e iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de eylemlerinin birinci derece etkili olduğu değerlendirmesi raporda yer aldı.

Raporda ayrıca, iş yerindeki eksikliklerin tespit edilmesine rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığı vurgulandı. Bu kapsamda eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ile Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı'nın da birinci derece asli kusurlu olduğu belirtilirken, tespit tutanaklarında imzası bulunan zabıta memuru Ömer Kocabay'ın da faciada etkisinin bulunduğu ifade edildi.

Bilirkişi raporunun ardından düzenlenen operasyonla Belediye Başkan Yardımcıları Necati Temiz ve Hüseyin Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Serbest bırakılan tek isim ise zabıta personeli Ömer Kocabay oldu.