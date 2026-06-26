TBMM'de Dilovası faciası konuşulurken AKP'liler gülüştü! Gergerlioğlu'ndan sert tepki

TBMM Genel Kurulu’nda torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası’nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği parfüm deposu faciasında aradan geçen sekiz aya rağmen adaletin sağlanmadığını söyledi. Gergerlioğlu’nun konuşması, AKP sıralarından yükselen gürültü nedeniyle sık sık kesildi. Gülüşme seslerine Gergerlioğlu, "Şimdi gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama bu insanların annelerinin babalarının halini bir görseniz" diyerek isyan etti.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında DEM Parti’nin verdiği önerge üzerine kürsüye çıkan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası’nda bir parfüm deposunda meydana gelen ve 3’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 7 kişinin yaşamını yitirdiği faciayı gündeme getirdi.

"Bu konuda sekiz aydır adalet yok" diyen Gergerlioğlu’nun konuşması sırasında Genel Kurul’daki yoğun uğultu tutanaklara yansıdı. Cumhuriyet'teki habere göre AKP sıralarına dönerek, "Biraz susup dinler misiniz?" çağrısında bulunan Gergerlioğlu’na, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman "Bağırma" diye karşılık verdi.

"İNSANLARIN ÖLÜMÜNDEN BAHSEDİYORUM GÜLÜŞÜYORSUNUZ"

Konuşmasını sürdürmeye çalışan Gergerlioğlu, "AK Partililer aranızda sohbeti bırakın, 7 insanın katledilerek öldürülmesinden bahsediyorum. Duyarsızlığınız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ancak Genel Kurul’daki gürültü devam etti.

Yaşananlara tepki gösteren Gergerlioğlu, "Ben insanların ölümünden bahsediyorum, siz burada sohbet edip gülüşüyorsunuz. Ne kadar duyarsızsınız, ne kadar vicdansızsınız" dedi. Bu sırada AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci de "Ne bağırıyorsun?" diyerek karşılık verdi. Tutanaklara, AKP sıralarından yükselen gürültüler de geçti.

Gergerlioğlu, konuşmasının sonunda yaşamını yitiren 7 kişinin fotoğraflarını Genel Kurul'da gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Yangında Tuğba Taşdemir (17), kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Tuncay Yıldız ise bir hafta sonra, 15 Kasım'da hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan fabrika ortaklarından Kurtuluş Oransal da cezaevinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldü.