Dilencinin üzerinden çıkan para masaya sığmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Kentin yoğun noktalarında denetimlerini artıran ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi’nde yapılan denetimler sırasında İran uyruklu bir kişinin vatandaşlardan para istediği ve dilencilik yaptığı tespit edildi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN 60 BİN TL MASAYA SIĞMADI

Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin TL bulundu. İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen İranlının sınır dışı edildiği öğrenildi. (DHA)