Dilenci kadın bir anda yüzünü açtı! Zabıtalar şaştı kaldı

Erzurum'da kadın dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekiplerine yaptığı sürprizle şaşkınlık yarattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrosu yönetmeni Oktay Parlar ile oyuncu Şerif Avcı, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında zabıta ekiplerine bir sürpriz hazırladı. Parlar, kadın dilenci kılığına soktuğu Avcı'yı Lala Paşa Camisi önüne götürdü. Ardından 153 Zabıta Hattı'nı arayan Parlar, cami önünde bir kadın dilencinin cemaati rahatsız ettiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine biri kadın olmak üzere 10 zabıta memuru cami bahçesine geldi. Zabıta memurlarının, “Burada kesinlikle dilencilik yapmayın, vatandaşlarımız ve cami cemaatimiz rahatsız oluyor” diyerek götürmeye çalıştığı esnada ayağa kalkan Şerif Avcı, ehramla kapattığı yüzünü açıp “Zabıta Haftanız kutlu olsun” dedi.

Oktay Parlar ise alkışlar ve patlatılan konfetiler eşliğinde üzerinde ‘200'üncü Zabıta Haftası kutlu olsun’ yazan pastayla memurlara sürpriz yaptı. Şaşkına dönen zabıta memurları, bu jeste teşekkürle karşılık verdi.

"İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE İNTİKAL ETTİK"

Zabıta amiri Cafer Aktaş, "Lala Paşa Camisi bahçesinde dilenciler olduğu ihbarı üzerine her zaman yaptığımız gibi ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Her zaman karşılaştığımız senaryoların dışında, tiyatrocu arkadaşlarımızın Zabıta Haftası dolayısıyla hazırladığı sürprizle karşılaştık. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR AN KAFAMIZ KARIŞMADI DEĞİL"

Şerif Avcı, "Dedik ki her mesleğin özel bir günü var. Gazeteciler Günü var, emniyet mensuplarının günü var. Bir baktık ki Zabıta Haftası'nda pek kutlama olmuyor. Biz de zabıta memurlarımıza bir sürpriz yapalım dedik. Dilenci kılığı da bana düştü. Böyle günlerini kutlamak istedik. İyi ki varlar. Bu arada cazip gelmedi değil, yarım saat, 45 dakikada 400 lira iyi paraydı. Bir an kafamız karışmadı değil. Ama tabii elimiz ayağımız tutuyor. Allah'ın izniyle çalışıp para kazanmak daha lezzetli" diye konuştu. (DHA)