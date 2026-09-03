Görüntüler mide bulandırdı! Zabıta basınca duvardan atlayıp kaçtı

Kilis'te bir evde kaçak ve kötü şartlara peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

"BÖCEK BURADA, MAYA BURADA"

Baskına katılan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, denetimin yapıldığı evde şu açıklamayı yaptı:

“2,5 yıllık belediye başkanıyım. Bugüne kadar bence en pis yer burası. Böcek burada, maya burada. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bu tür üretim yapan hangi ırktan hangi cinsten olursa olsun çeksin gitsin. Biz bunları burada koymayacağız. Böyle bişey var mı ya şu kokuya bak. Adam kaçmış. Telefonu düşürmüş kaçmış.

Biz bunların üzerine gittiğimiz zaman fakir fukara peynir üretiliyor, yoğurt üretiliyor. Ne yapsın hırsızlık mı yapsın diyorsunuz ama böyle bir şey yok. Ha hırsızlık ha sağlık hırsızlığı hiçbir farkı yok. Biz bunları ne satarız ne sattırırız ne ürettiririz. Bu adam kesinlikle bulunacak. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz bu işin tamamen peşindeyiz. Bu şekilde kimseye üretim yaptırmayacağız. Bu neye mal olursa olsun bu şekilde üretim olmayacak. Ben Kilis Belediye Başkanı olarak herkesin sağlığından mesulüm. Esnafımızı da uyarıyorum. Bu tür üretim yapan yerlerden alışveriş yaparak bu işe ortak oluyorsunuz. Biz denetimlerimizi sıklaştıracağız.” (ANKA-AA)