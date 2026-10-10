Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dilek İmamoğlu'ndan iktidara lekelenmeme hakkı hatırlatması: Herkese eşit uygulayın

Dilek İmamoğlu'ndan iktidara lekelenmeme hakkı hatırlatması: Herkese eşit uygulayın

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı vurgusu yaptı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Dilek İmamoğlu'ndan iktidara lekelenmeme hakkı hatırlatması: Herkese eşit uygulayın

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından iktidara yaptığı çağrıda “Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı kimler için geçerli? Anayasa kişiye, makama, siyasi görüşe göre mi uygulanıyor? Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Hukukta çifte standart değil, herkes için aynı adaleti istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fon krizinde adı geçen AKP’lilere ilişkin iktidar lekelenmeme hakkı üzerinden YENİ Parti’li yöneticileri eleştirmişti.

Son dakika | Özgür Özel'den Bakan Göktaş'a: Kendi ailene gösterdiğin hassasiyeti göster bakalım bizim ailelereSon dakika | Özgür Özel'den Bakan Göktaş'a: Kendi ailene gösterdiğin hassasiyeti göster bakalım bizim ailelere

Dilek İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"19 aydır sevdiklerimizden ayrı bırakılıyor, aynı hukuki ilkeleri hatırlatıyoruz. Ama ne sesimizi duyuyor ne de gözlerinizin önünde yaşananları görmek istiyorsunuz! Biz ne istiyoruz? Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı korunsun, tutukluluk peşin cezalandırmaya dönüşmesin, Anayasa herkese eşit uygulansın istiyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yasalar işletilsin, deliller konuşsun, herkes adil yargılansın diyoruz. Bunların hangisi ayrıcalık? Hukuk neden herkese aynı şekilde uygulanmıyor? Sabahın kör karanlığında evlerimize girildi. Ailelerimiz dağıldı, insanların itibarı henüz kesinleşmiş bir hüküm yokken lekelendi. Üstelik bunların hepsi gözlerinizin önünde yaşandı! Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı kimler için geçerli? Anayasa kişiye, makama, siyasi görüşe göre mi uygulanıyor? Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Hukukta çifte standart değil, herkes için aynı adaleti istiyoruz!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İBB Ekrem İmamoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro