Devlet Hastanesi'nde 'bozuk et' iddiasına tutuklama
Burdur'da yayın yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu dün akşam ekipler tarafından evinde gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi