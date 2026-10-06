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Halk TV Türkiye Devlet Hastanesi'nde 'bozuk et' iddiasına tutuklama

Devlet Hastanesi'nde 'bozuk et' iddiasına tutuklama

Burdur'da yayın yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

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Devlet Hastanesi'nde 'bozuk et' iddiasına tutuklama

Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu dün akşam ekipler tarafından evinde gözaltına alındı.

Devlet Hastanesi'nde 'bozuk et' iddiasına tutuklama - Resim : 1

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Burdur Hastane Tutuklama
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