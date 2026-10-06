Dev kapatmayı resmen duyurdular: Ankara'da yarın yollar trafiğe kapalı olacak

Ankara’da yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim’de düzenlenecek yürüyüş nedeniyle belirli güzergahlarda ulaşımın geçici olarak durdurulacağını resmen duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda ihtiyaç görülmesi halinde saat 15.00'ten itibaren yürüyüş sona erene kadar çok sayıda cadde ve sokak çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları tercih etmeleri isteniyor.

FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ NEDENİYLE YOLLAR KAPATILIYOR

Söz konusu geçici trafik düzenlemesinin sebebi Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından netleştirildi. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla güvenlik ve ulaşım tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda öğleden sonra saat 15.00 itibarıyla ihtiyaç duyulduğu an belirlenen yollarda geçişlere müsaade edilmeyecek.

İLK ETAPTA TAM ABLUKA ALTINA ALINACAK CADDELER VE SOKAKLAR BELLİ OLDU

Kapatma kararı çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak öncelikli noktalar sıralandı. Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan tüm cadde ve sokaklar araç geçişine kapatılacak.

İHTİYAÇ HALİNDE KIZILAY VE ATATÜRK BULVARI DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Emniyetten yapılan duyuruda yoğunluğa göre kapsama alınacak diğer kritik noktalar da duyuruldu. Bankacı Sokağı'nın tamamı ve buraya bağlanan tüm cadde ile sokakların yanı sıra Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe tamamen kapatılacak. (AA)