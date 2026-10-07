Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Mevcut Cumhurbaşkanı 3 kez aday oldu zaten

TBMM'deki Grup toplantısı sonrası İYİ parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu sözlerine fon krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis'te yapacağı sunuma dair eleştirilerini sıralayarak başladı.

Dervişoğlu, Yılmaz'ın Meclis'te ne açıklayacağını bilmiyoruz, komisyon kurulmalı. Bu olsun ve sorun doğru biçimde araştırılsın. İktidar bu sıkıntıdan kaçamaz.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Erdoğan 3 kez aday olmalı" sözlerine tepki göstererek "mevcut Cumhurbaşkanı zaten 3 kez aday oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa'da cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı veren madde açıkça görev dönemini ifade ediyor. Görev dönemini tamamlamış bir cumhurbaşkanı, erken seçimden yeniden aday olmak anayasanın arkasından dolanmak anlamına gelir. Erdoğan'ın Anayasanın arkasından dolaşmasını onun siyasi ahlakına uygun olmayacağını düşünüyorum.

Hukukçulara sorun bir baksınlar bu maddeye. Cumhurbaşkanının siyasi meşrebine yakışıyorsa bunu yapabilir ama bu meşru değildir."