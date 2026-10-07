Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Mevcut Cumhurbaşkanı 3 kez aday oldu zaten

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki: Mevcut Cumhurbaşkanı 3 kez aday oldu zaten

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

TBMM'deki Grup toplantısı sonrası İYİ parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Dervişoğlu sözlerine fon krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Meclis'te yapacağı sunuma dair eleştirilerini sıralayarak başladı.

Dervişoğlu, Yılmaz'ın Meclis'te ne açıklayacağını bilmiyoruz, komisyon kurulmalı. Bu olsun ve sorun doğru biçimde araştırılsın. İktidar bu sıkıntıdan kaçamaz.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Erdoğan 3 kez aday olmalı" sözlerine tepki göstererek "mevcut Cumhurbaşkanı zaten 3 kez aday oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa'da cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı veren madde açıkça görev dönemini ifade ediyor. Görev dönemini tamamlamış bir cumhurbaşkanı, erken seçimden yeniden aday olmak anayasanın arkasından dolanmak anlamına gelir. Erdoğan'ın Anayasanın arkasından dolaşmasını onun siyasi ahlakına uygun olmayacağını düşünüyorum.

Hukukçulara sorun bir baksınlar bu maddeye. Cumhurbaşkanının siyasi meşrebine yakışıyorsa bunu yapabilir ama bu meşru değildir."

Son dakika | Bahçeli Erdoğan'ın adaylığı için Meclis'i işaret etti: Karar alınmalıSon dakika | Bahçeli Erdoğan'ın adaylığı için Meclis'i işaret etti: Karar alınmalı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro