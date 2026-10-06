Son dakika | Bahçeli Erdoğan'ın adaylığı için Meclis'i işaret etti: Karar alınmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini ifade etti. Meclis'ten Erdoğan'ın adaylığı için seçim kararı alınması ve seçimin de 2028 yılı içerisinde yapılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, MHP'nin temsil gücünün artması gerektiğini ve seçimde birinci parti olmayı hedeflediklerini söyledi.

"Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki beş yıllık

dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum:

Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur

İttifakı, dünyada Türk asrıdır!"

ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞI

Bahçeli, Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini şu ifadeler ile savundu:

"Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır."

Bahçeli'nin Erdoğan'ın adaylığı için Meclis'i işaret ettiği konuşması şu şekilde oldu:

"Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi

anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın

cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve

talebimizdir.

MECLİS'TE 2028 YILINDA SEÇİM İÇİN KARAR ALINMASINI ÇAĞRISI YAPTI

"Bunu mümkün kılacak hukuki, siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır.

Anayasa'nın 116. maddesinde yer alan 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis

tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir

defa daha aday olabilir' hükmü, Meclisin nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin

yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün

kılmaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur:

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için

Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin

yenilenmesi kararı alınmalıdır."

Bahçeli, seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini şu ifadeler ile belirtti:

"Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde

yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun

işletilmiş olacaktır.

Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler

ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla

doludizgin yoluna devam edebilecektir."

"Türkiye, hasımlarının beklediği ve umduğu istikrarsızlık yaşan- yaşanmamış

belirsizlik, kaos ve kargaşaya yat- yaptırım, yatırım yapanların hesabı boşa

çıkmış olacaktır. Burada şunun da altını çizmek gerekir ki, bizim meselemiz

şahısların siyasi kariyeri değil; devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve

en nihayetinde Lider Ülke Türkiye'nin inşası ve ihyasıdır.

Partimiz, 2028'i bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük

reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir.

Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık

netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşebilmelidir.

HEDEF: TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ OLMAK

MHP lideri, yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu almasını ve denge, denetlemenin daha sağlıklı işleyebilmesi için MHP'nin temsil gücünü arttırması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanıyla birlikte, kuşkusuz ki meclisteki milletvekili çoğunluğu da

Cumhur İttifakı'nda olmalı; denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı

işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi, yasamada temsil gücünü mutlaka

arttırmalıdır."

"Çünkü MHP güçlüyse Türkiye güvende olacaktır.

MHP güçlüyse milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur

bulacaktır.

Bu sebeple yasamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır:

Birincisi temsil gücüdür. Bu çerçevede oy oranımızı arttırmak, milletvekili

sayımızı çoğaltmak, Türkiye'nin birinci partisi olmaktır.

"YÜRÜTMEDE ERDOĞAN YASAMADA MHP"

İkincisi kurumsal güçtür. Yasama organlarının kurumsal yapısı içinde yönetim

organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir.

Üçüncüsü ise siyasal güçtür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika

belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, partimizin stratejik hedeflerini,

ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir."

Bu çerçevede Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki beş yıllık

dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum:

Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur

İttifakı, dünyada Türk asrıdır!"

FON SKANDALI MESAJINI GRUP TOPLANTISINDAN DA VERDİ

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderleri grup toplantılarına başladı. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında fon krizi konusuna da değinerek, "3 Ekim 2024 tarihinde yaptığım detaylı açıklamada vurguladığım üzere, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.

Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak

değerlendirilmemelidir.

Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu

kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf

biçimde soruşturulmalı; işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde

yürütülmelidir.

Demokratik siyasetin meşruiyeti, hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına

duyulan güvenden beslenmektedir." ifadelerini kullandı.