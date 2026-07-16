Dereye yuvarlanan cipin sürücüsü ve bir kuzu hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim Tunçaltan yönetimindeki 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Tunçaltan ile araçta bulunan kuzunun olay yerinde yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DEREYE YUVARLANAN CİPTE SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde bulunan bir kuzunun da öldüğü anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tunçaltan'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, bölgedeki yol koşulları ve kazanın oluş nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

(DHA)