Doğum günü kutlaması kabusa döndü: Dereye uçan araçtaki 3 arkadaştan 2'si öldü

Balıkesir-Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde bir araya gelen arkadaş grubu, Başak Keçeci’nin 24’üncü yaş gününü kutlamak için toplandı. Gece geç saatlere kadar süren partide neşe içinde eğlenen gençlerin mutluluğu, dönüş yolunda adeta bir kabusa dönüştü.

Saat 04.00 sıralarında sona eren kutlamanın ardından, doğum günü sahibi Başak Keçeci ve arkadaşı Gizem Kıymaç (21), Serkan Bulut’un (26) kullandığı otomobile binerek yola çıktı. Dalyan son durak mevkiine geldiklerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, karanlıkta hızla yol kenarındaki dereye uçarak suya gömüldü.

"ARKADAŞLARIM İÇERİDE"

Can pazarının yaşandığı kazada, yaralı halde ve kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başaran Başak Keçeci, can havliyle yola fırladı. Genç kızın gecenin karanlığında yankılanan yardım çığlıklarını, o sırada bölgede devriye görevinde bulunan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri fark etti.

Sabah'taki habere göre Keçeci, polis ekiplerine "Araçta iki arkadaşım daha var, ikisi de dışarı çıkamadı" dedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İDDİASI

Kurtarma ekipleri, suyun içindeki otomobile müdahale ederek içeride mahsur kalan gençlere ulaştı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sürücü Serkan Bulut ile 21 yaşındaki Gizem Kıymaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada can veren iki gencin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Başak Keçeci ise hastanede tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre kazanın, sürücü Serkan Bulut’un alkollü olmasından kaynaklandığı iddia edildi.