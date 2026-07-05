Silopi'de 3 aracın karıştığı feci kaza: 1 kişi öldü, 11 yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,11 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çalışkan beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen pikap, taksi ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap ve taksi devrilirken, otomobil ise kontrolden çıkarak yoldan savruldu.

11 KİŞİ SİLOPİ VE CİZRE İLÇELERİNDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde pikapta bulunan Mülkiye U.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi ve Cizre ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Ekipler, kaza nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken araçların kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak normale döndü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. (AA)