Dere yatağında ceset bulundu: Av tüfeğiyle vurulmuş

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde dere kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 28 yaşındaki Fethi Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

BALIK TUTMAYA GELEN KÖYLÜLER CESEDİ BULDU

Olay, Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde meydana geldi. Dere kenarına balık tutmak için gelen köylüler, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişinin Fethi Yılmaz olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖNCEKİ HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda Fethi Yılmaz ile 29 yaşındaki Tuncay Kara arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Kara, Yılmaz’a av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan 2’sinin Yılmaz’ın sırtına isabet ettiği belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cesedin bulunmasının ardından ekipler, Tuncay Kara’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)