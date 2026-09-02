İki grup birbirine girdi, bıçaklar çekildi: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Sokak ortasında başlayan bıçaklı kavgada biri 15 yaşında çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi Halı Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma, tarafların kontrolden çıkmasıyla bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede 25 yaşındaki Salih Ç., 23 yaşındaki Burak A. ve 15 yaşındaki Renas T. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedaviye alınan Salih Ç., Burak A. ve çocuk yaştaki Renas T.'nin yapılan kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)