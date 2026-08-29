Denizin ortasından yürüyerek adadan adaya geçiyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaz aylarında sığlaşan Yalancı Boğaz'da tatilciler, Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki yaklaşık 500 metrelik doğal taşlı yolda denizin içinden yürüyerek karşıya geçiyor.

Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz mevkisi, yaz aylarında suyun çekilmesiyle adadan adaya yürüyerek geçilebilen doğal bir güzergaha dönüşüyor. Sosyal medyadaki paylaşımların etkisiyle bölgeye akın eden yerli ve yabancı tatilciler, yaklaşık 500 metrelik taşlı yolda yürüyüp fotoğraf ve video çekiyor.

AKINTI ANİDEN SUYU YÜKSELTİYOR

Güzergahın bazı bölümlerinde su bel hizasına kadar yükseliyor. Akıntı nedeniyle bölgede uyarı tabelaları bulunuyor.

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, ziyaretçilerin bölgeye tek başına gitmemesi gerektiğini vurguladı. Özgültekin akıntının ciddi tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çevremizi kirletmediğimiz sürece Cunda Adası ile Maden Adası arasında oluşan yürüyüş güzergahını her zaman görmemiz lazım. Oraya yalnız gidilmemesi gerekiyor, akıntı nedeniyle tek başına oraya girmek tehlikelidir. Akıntı aniden suyun yükselmesine neden oluyor. Bazı noktalarda çukurlar var, yüzme bilmeyenlerin kesinlikle orada yürümemesi gerekir."

YÜZME BİLMEYENLER GİRMESİN

Özgültekin bölgeye gruplar halinde düzenlenen turlarla gidilebileceğini belirterek, Yalancı Boğaz'ın Ayvalık'ın çok sayıda adası arasında ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu kaydetti.

Almanya'dan ailesiyle gelen Yaşar Toplucuk, "Burası çok hoşumuza gitti, denizde yürüdük. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi. Toplucuk karşıya geçişin kolay olduğunu ancak dönüşte akıntıya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"DENİZDE YÜRÜMEK YÜZMEKTEN DAHA ÇOK RAHATLATTI"

İstanbul'dan gelen Burak Çıbıkçı bölgeyi sosyal medyada görüp merak ettiğini anlattı. Suyun temizliğinden etkilenen Çıbıkçı, "Denizde yürümek yüzmekten daha çok rahatlattı. Su da çok temiz. Daha önce birçok yerde denize girdim ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim. Çok farklı ve beğendiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Gönül Yaşar yürüyüş sırasında balıkları gördüğünü ve bölgeden keyif aldığını söylerken, ailesiyle gelen 14 yaşındaki Mustafa Kartal da burada güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

(AA)