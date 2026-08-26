Falezlerin arasından yükseldi: İki cambaz bir ipte oynadı

Antalya'nın simgelerinden Lara Falezleri'nde iki amatör sporcu, deniz üzerindeki kayalıklar arasına kurduğu 30 metrelik esnek hat üzerinde denge yürüyüşü gerçekleştirdi. Falezlerden izlenen performans büyük ilgi gördü.

Kaan Kutsal ve Burak Güneş, Lara Falezleri açıklarındaki iki kayalığa teknik ekipmanlarla yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir slackline hattı kurdu. İkili, deniz yüzeyinin hemen üzerinde gerilmiş esnek ip üzerinde denge yürüyüşü yaparak çevredekilerin dikkatini çekti.

DENİZ ÜZERİNDE DENGE SINAVI

Sabit bir ip yerine sürekli hareket eden esnek yassı hat üzerinde yürüyen iki sporcu, falezlerden izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Slackline, iki nokta arasına gerilen yaylanabilir bir bant üzerinde ilerlemeye dayanan bir denge sporu. Sporun icrasında yüksek düzeyde kas gücü, esneklik ve nefes kontrolü gerekiyor.

DOĞA SPORLARINA DOĞAL PLATFORM

Antalya, dağlık arazisi ve falez yapısıyla kaya tırmanışından kanyon geçişine kadar pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor.

Kentin bu zengin coğrafyası, amatör sporcuların etkinlikleriyle hareketlenmeye devam ediyor.

(DHA)