Aynı dağa tam 101 kez tırmandı: 660 bin kilometre yol yaptı

Aksaray'da işçi emeklisi Ömer Yiğit, Türkiye'nin en genç volkanik dağlarından 3 bin 268 metre rakımlı Hasandağı'nın zirvesine 23 yılda tam 101 kez tırmanış gerçekleştirdi. 65 yaşındaki Yiğit bireysel ve grupla sürdürdüğü tırmanışları artık "hastalık" olarak tanımlıyor.

65 yaşındaki işçi emeklisi Ömer Yiğit, Aksaray'daki 3 bin 268 metre rakımlı Hasandağı'nın zirvesine 23 yılda 101 kez tırmandı. Otomotiv sektöründe çalıştığı dönemde hafta sonları başladığı yürüyüşler zamanla dağcılık tutkusuna dönüştü.

'TIRMANMAK BİZDE HASTALIK OLDU'

Ömer Yiğit, "23 yılda 101 kez zirveye tırmanış yaptım. Bunun yanı sıra yine zaman zaman dağın belirli bir bölümüne kadar çıkıp çayımı, kahvemi içip doğayı izleyip geri dönüyorum" diyor.

Zirveye gidiş-dönüş yaklaşık 9 saat süren Hasandağı'nda her 200 metrede bitki örtüsü değişiyor. Yiğit bu mevsimde bile zirvede kar bulunduğunu ve her yanın çiçeklerle kaplı olduğunu anlatıyor.

Yiğit, "Her 200 metrede dağda, tabiattaki bitki örtüsü değişiyor. Zirveye gidip, bir çiçekleri görün. Her taraf orada çiçekle dolu. Bütün yorgunluğunuzu orada unutuyorsunuz" diye konuşuyor.

TIRMANIŞLAR SABAH 03.30'DA BAŞLIYOR

Tırmanışa genelde sabah 03.30'da başladıklarını anlatan Yiğit, tepe lambalarıyla 1,5 saatlik yürüyüşün ardından damlayan kaya noktasına ulaştıklarını söylüyor. Gün doğumuyla birlikte oradan Kayseri Erciyes Dağı bile görünüyor.

Yiğit, "Tırmanırken gün doğumuna denk gelirseniz, bu güzelliği görünce kesinlikle bırakamazsınız. Çok farklı bir ambiyans oluyor. Erciyes'i bulutlar ve güneşin doğuşundaki kırmızılığı izlemek tüm yorgunluğunuzu alıyor" diyor.

Hava açık günlerde Nevşehir'deki sıcak hava balonlarının bile gözlemlenebildiğini belirtiyor.

GENÇ DAĞCILAR YOK!

Yiğit'in birlikte tırmandığı dağcılar genelde 60 yaş üstü. Grupta 70 yaşında üyeler de bulunuyor.

Yiğit, "Birlikte tırmanış yaptığımız dağcılar, genelde yaşı 60 yaş üstü. 70 yaşında bile dağcı var. Gençlerin fazla doğaya ilgisi yok" diyerek gençlerin doğadan uzaklaşmasına dikkat çekiyor.

(DHA)