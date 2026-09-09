Demirtaş'ın annesinden Selçuk Mızraklı’ya: Sen niye tek geldin?

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde birlikte kaldığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sadiye Demirtaş, Mızraklı’ya “Sen niye tek geldin?” diye sordu.

Mızraklı ise Demirtaş’la yaptığı görüşmeyi anlatarak, “Oğluna böyle sarıldım, yapıştım. Keşke çıkarabilseydim. Keşke içime koyup da sana getirebilseydim” dedi.

Sadiye Demirtaş, Mızraklı’nın sözlerine “Ah keşke” diye karşılık verdi.

“BİR DAHAKİNE EDİRNE’NİN ÖNÜNE SENİ ALMAYA GELECEĞİM”

Mızraklı, Selahattin Demirtaş’a kendisinin önce gidip annesinin elini öpeceğini söylediğini belirterek, “O günleri de göreceğiz. O’na, bir dahakine Edirne’nin önüne seni almaya geleceğim dedim” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Sadiye Demirtaş, Mızraklı’ya “Güzel olmuşsun içeride” dedi.

Mızraklı ise bu sözlere, “Biz birbirimizi güzelleştiriyoruz” diye karşılık verdi.