Diyarbakır bekledi: Selçuk Mızraklı 7 yıl sonra coşkuyla karşılandı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Mızraklı, akşam saatlerinde havayoluyla Diyarbakır’a ulaştı.

Mızraklı’yı Diyarbakır Havalimanı’nda YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çandar ve Rüştü Tiryaki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı seçildikten kısa süre sonra görevden alınarak tutuklanan Mızraklı, havalimanında kendisini karşılayan kalabalığa barış ve hukuk vurgulu bir konuşma yaptı.

“SELAHATTİN BAŞKAN’IN KOKUSU GELİYOR DEDİLER”

Konuşmasına Robert Frost’un Gidilmeyen Yol şiirinden alıntıyla başlayan Mızraklı, yaklaşık 7 yıllık tutukluluğunun ardından barış mücadelesine vurgu yaptı.

Mızraklı, “7 yıl oldu. İnanın hiçbir şey bu işin ne matematiğine ne fiziğine bakıyor; ruhuna, yüreğine bakıyor. Bizler o gidilmeyen yola sapanlar ama aynı zamanda 40 yılı aşkın süredir barışı, onurlu çözümü ısrarla savunanlarız. O gidilmesi gereken yol, barışın tesisidir” dedi.

Karşılanması sırasında yaşanan duygusal anları da anlatan Mızraklı, kendisine sarılan bazı kişilerin “Senden hâlâ Selahattin Demirtaş’ın kokusu geliyor” dediğini aktardı.

Mızraklı, cezaevindeki arkadaşlarının tamamı özgürlüğüne kavuşmadan kendilerinin de rahat etmeyeceğini belirterek, “Zindandaki arkadaşlarımızın tamamı serbest kalmayıncaya kadar bizim boynumuz bükük kalacak” ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş ile vedalaşmasını da anlatan Mızraklı, “Ayrılırken yoldaşıma, Selahattin Başkanıma sarıldım. ‘Ben seni burada yalnız bırakmıyorum. Senin yüreğinde milyonların yüreği var’ dedim. Onlara söz verdim; ‘Önce sen çıkmalıydın’ dedim ama Edirne’nin kapısında sıra olup onları da alacağımız günler gelecek” diye konuştu.

“ARTIK BU TOPRAĞA BARIŞI EKELİM”

Toplumsal barış ve helalleşme çağrısı yapan Mızraklı, Türkiye’de yıllardır yaşanan çatışmaların geride bırakılması gerektiğini söyledi.

“Beraber ekmek yedik, bu topraklara beraberce kan ve gözyaşı döküldü. Bu kan ve gözyaşına toprak doydu. Artık bu toprağa barışı ekelim, rahmetini sevgiyle besleyelim ve bu topraklardan bereket fışkırsın” diyen Mızraklı, barış sürecinin şeffaf ve hukuki bir zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kalabalığın sloganları üzerine İmralı’daki tecride de değinen Mızraklı, “Eğer samimi olarak barışı istiyorsanız öncelikli tecridi kaldırın, İmralı’nın kapılarını açın. O zaman barış çok daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ ONARIR, ÇATIŞMA SAKAT BIRAKIR”

Hekim kimliğine de atıfta bulunan Mızraklı, konuşmasının devamında hukuk sistemi ve kayyım uygulamalarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Mızraklı, “Bir hekim olarak diyorum ki: Barış onarır; çatışma hırpalar, yıkar, sakat bırakır. Barış samimiyet ve hukuk istiyor. Türkiye 2015’ten sonra kaybettiği o hukuka dönmek zorundadır” dedi.

Kayyım atanan belediyelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mızraklı, “Kayyım atanan belediyelere niye o kayyımlar geri çekilmez? AİHM kararları orada dururken uygulanmıyorsa bu bütün siyasetin sorumluluğudur” diye konuştu.

Hukukun öngörülebilir olmasının toplumsal huzur ve güven açısından önemine dikkat çeken Mızraklı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Hiç kimse bir adım atmazsa bile bizler bunun için bin adım atarız.”

Haber fotoğrafı: Şirvan Oktay Görer