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Demirtaş reddetmişti: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu ziyaret planını duyurdular

CHP'nin butlan MYK'sındaki isimler, Kılıçdaroğlu'nun tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi için öneride bulunacaklarını açıkladı. Gelişmeyi iktidar medyası duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyareti ise kabul edilmemişti.

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Demirtaş reddetmişti: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu ziyaret planını duyurdular
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Butlanla CHP'ye getirilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların yanı sıra aldığı ve almadığı kararlar dikkat ve tepki çekmeye devam ediyor. Önceki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceği söylenen Kılıçdaroğlu'na Demirtaş'ın kapıları kapattığı öğrenilmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET PLANI

Kılıçdaroğlu şimdi de tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret planı ile gündemde. İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu'nun butlan MYK'sındaki isimler İmamoğlu'nu ziyaret teklifini önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na sunacaklarını söyledi.

"Kemal Bey’in Ekrem Bey’i de ilerleyen süreçte ziyaret etmesi için öneride bulunacağız"

DEMİRTAŞ AÇIKLAMA YAPTI: KILIÇDAROĞLU'NUN ADINI ANMADI

Katıldığı yayında 10 yıldır cezaevindeki Demirtaş'ın tutuklanmasına neden dokunulmazlık kararından pişman olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi yağmış, bu tepkilerin ardından Kılıçadaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Demirtaş'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ancak Demirtaş'ın bu görüşmeyi reddettiği öğrenilmişti.

Son dakika | Demirtaş Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek!Son dakika | Demirtaş Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek!

Bu gelişmelerin ardından Selahattin Demirtaş QAD Barış Meydanı'na 'Az kaldı' başlıklı bir yazı yazdı. Demirtaş bu yazısında Erdoğan, Bahçeli ve Özgür Özel'e süreç kapsamında seslendi ancak Kılıçdaroğlu'nun adını anmadı.

Bunun yanı sıra Erdoğan'a seslenirken "Butlandan medet umanlara prim vermeyerek yeni başlangıçlara fırsat sunabilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Demirtaş: Erdoğan butlandan, kayyumdan medet umanlara prim vermemeliSelahattin Demirtaş: Erdoğan butlandan, kayyumdan medet umanlara prim vermemeli
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
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