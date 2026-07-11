DEM Parti'den AKP'ye bir süreç çağrısı daha: Temmuz ayını değerlendirelim

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İmralı sürecinde AKP'nin çerçeve yasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürece desteklerinin sürdüğünü belirten Hatimoğulları, Türkiye'nin iç barışını sağlayacak adımların gecikmeden atılması gerektiğini söyledi.

DEM PARTİ'DEN AKP'YE BİR SÜREÇ ÇAĞRISI DAHA

Temmuz ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasaya dikkat çeken Hatimoğulları, düzenlemenin daha fazla ertelenmemesi çağrısında bulundu.

Yasanın, müzakere edildiği şekilde kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir içerikle hazırlanması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Gelin demokratik siyasetin önünü sonuna kadar açalım" dedi.

"TEMMUZ AYINI DOĞRU DEĞERLENDİRELİM"

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu dile getiren Hatimoğulları, çağrısını doğrudan iktidara yönelterek, "Temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım" ifadelerini kullandı. (AA)

AYŞEGÜL DOĞAN DA AKP'YE ÇAĞRI YAPTI

Ankara’da iki gün önce gazetecilerle bir araya gelen DEM Parti heyeti de İmralı süreci ve gündemdeki çerçeve yasa hazırlıklarına dair kritik açıklamalarda bulunmuştu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın gündeme alınması konusunda bir mutabakat sağlandığını belirtti. Doğan, bu noktada sadece şekli tartışmaların ya da yasanın kaç maddeden oluşacağının bir öneminin bulunmadığını, asıl odaklanılması gereken konunun yasanın sürecin risklerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesi olduğunu vurguladı.

Toplantıda İmralı’daki duruma da değinen Ayşegül Doğan, 24 Mayıs’taki görüşmeden bu yana PKK lideri Abdullah Öcalan ile aile, avukatlar ya da heyet düzeyinde hiçbir temas kurulamadığını ve yapılan tüm haftalık başvuruların gerekçesiz reddedildiğini hatırlattı. Öcalan'ın süreçteki varlığının silahların bırakılması çağrısı ve bunun karşılık bulması açısından büyük bir şans olduğunu savunan Doğan, geçmişte onu by-pass ederek farklı aktörler üzerinden denenen yöntemlerin sonuçsuz kaldığını sözlerine ekledi.

Yasanın içeriğine dair kırmızı çizgileri çizen Milletvekili Saruhan Oluç ise iktidar kanadından yansıyan "yönetici olan/olmayan" gibi kategorik ayrımlara kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Özellikle Türk Ceza Kanunu’ndaki "etkin pişmanlık" düzenlemesine atıf yapılmasına sert tepki gösteren Oluç, Kürtlerin pişmanlık temelinde bir adım atmadığını, sürecin bu kavram üzerinden yürütülmesi durumunda DEM Parti olarak olumsuz tavır takınacaklarını dile getirdi.