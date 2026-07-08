İmralı Süreci yasasında takvim karmaşası: Erdoğan 'yetiştireceğiz' demişti

İmralı Süreci için hazırlanan ve Öcalan'a sunulup 'mutabık' kalındığı ifade edilenÇerçeve yasanın NATO zirvesi sonrasında şekilleneceği ifade ediliyor. Ancak bu ay sonuna kadar çalışması beklenen Meclis'te bekleyen kanun teklifleri nedeniyle çerçeve yasanın bir sonraki yasama yılına kalabileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılınç'ın haberine göre İmralı Süreci yasası için gözler NATO zirvesinin sonrasına çevrildi. Meclis komisyon raporunun ardından özellikle DEM Parti ve MHP'nin çağrı yaptığı çerçeve yasanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor.

YENİ YASAMA YILINA KALABİLİR

Söz konusu düzenlemelerin kısa zaman içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Fakat aktarılan bilgilere göre bu teklifin sunulmasının ardından yasalaşma süreci hemen başlamayacağı bildiriliyor. Genel kurulda bekleyen çok sayıda teklif nedeniyle çerçeve yasanın görüşmelerinin yeni yasama yılına kalabileceği bildiriliyor.

ERDOĞAN 'YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ KADARINI YETİŞTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan 24 Haziran tarihindeki grup toplantısının çıkışında basın mensuplarından gelen ilgili soruya yanıt olarak "Yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz." demişti.

TAKVİM DEĞİŞTİ İDDİALARI

Aktarılan bilgilere göre bu kanun teklifine en sert tepki İYİ Parti'den gelecek. İYİ Parti kaynakları başlangıçtaki silah bırakma şartı değişti, öncelik olarak yasaların çıkarılması arasında ciddi bir fark var.

İYİ Parti kaynaklarına göre iktidarın bu söylem değişikliği silah bırakılmadığının bir itirafı. Kaynaklar söz konusu yasanın Meclise gelmesi halinde direnç göstereceklerini ifade etti. Öte yandan yasanın Meclis başkanlığına sunulmasının ardından ilk olarak ihtisas komisyonuna sevk edilecek. Meclis kulislerinde gündem yoğunluğu yüzünden teklifin genel kurul aşamasına gelmesinin zor olduğu bu yüzden görüşmelerin yeni yasama yılında hız kazanabileceği değerlendirmeler arasında.