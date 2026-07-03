"İmralı Süreci yasası Meclis'e gelmeden önce Öcalan'a sunuldu" iddiası

İmralı sürecinin yasa metninin Meclis'ten Temmuz ayının sonuna kadar çıkarılacağı haberlerinin yanı sıra bu 'çerçeve yasa' içeriğinin nasıl olacağı merak edilmeye devam ediyor. İddialara göre Meclis'ten geçecek yasadan ilk etapta 5 bin kişi yararlanacak.

YASANIN MECLİS'E GELMEDEN ÖCALAN'A SUNULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan, sürece ilişkin kulislerde konuşulan konuyu köşe yazısına taşıdı. Babacan tarafından aktarılan iddialara göre, hazırlanan ilk çerçeve yasa metni, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Öcalan'a sunuldu ve metin üzerinde karşılıklı mutabakat sağlandı.

Nuray Babacan'ın "Taşlar o toplantıda döşendi" başlıklı yazısında yer alan iddialara göre bundan iki hafta önce Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan başkanlığında yapılan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve MİT'in de raporla destek verdiği bir toplantıda, uzun ve tartışmalı bir toplantı yapıldı ve farklı düşünen siyasiler bu toplantıda ikna edildi.

BÜTÜN KARARLAR SAPANCA KAMPINDAN ÖNCEKİ TOPLANTIDA ALINDI

Aktarılan bilgilere göre bu toplantı AKP'nin Sapanca kampından iki hafta önce yapıldı ve MİT olumlu rapor sundu. Uzun süren bu toplantıda 'ara formüle' ulaşıldığı kaydedildi. Yine bu toplantıda halkın tepkisini yönetme, doğru bir zamanlama gibi konularda tartışıldı. O toplantıdaki değerlendirmelerden bazıları şu şekilde aktarıldı:

- Birçok arkadaşımızın kafası karışık. Onu yönetmek için zamana ihtiyaç var. Eğer bir adım atacaksak, şimdi yapmalıyız ki; sonuçları önümüzdeki bir yıl içinde görülsün ve yumuşama sağlansın.

- Diğer yandan, muhafazakar Kürtlerin tepkisini yönetmek zorundayız. Bize geçmişte oy veren bu kitle için öncelik Kürt kimliğidir. İktidar olarak ikircikli davranınca, bizden uzaklaştılar. Güneydoğu bölgesinde ciddi oy kaybettik.

- Aylar önceki ivmeyi kaybetmiştik. DEM’liler beklentiler nedeniyle TBMM’de muhalefet yapmıyorlar. Hazır böyle bir ortam varken, gerekli adımlar atılmalı.

- PKK’lılar bile PKK’dan kurtulmak istiyor. Bundan daha uygun bir zaman olamaz. Ortadoğu coğrafyasında artık kendilerine yer bulamıyorlar. Son 6-7 yıldan beri etkisiz ve güçsüzler.

- Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara şu anda Araplara yanaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerle işbirliği yapıyor. Dolayısıyla ABD’ye yakın. O coğrafyada ABD tarafından beslenen örgütlere ihtiyaç kalmadı. Bunlardan biri de PKK.

- Terörsüz Türkiye projesi hayata geçirilirse, çok uzak olmayan bir gelecekte siyasi suçluları kimse içerde tutamaz. Onlar için de kapı aralanacaktır…