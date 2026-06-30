İmralı Süreci düzenlemesinde 'süre şartını' açıkladı! Gelen yararlanacak, gelmeyen dışarıda kalacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Süreci kapsamında beklenen yasal düzenlemenin “müstakil ve geçici” olacağını söyledi. Kurtulmuş, düzenlemenin af niteliği taşımayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile Meclis’te bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın silah bırakması süreci kapsamında gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YASAL DÜZENLEME MECBURİYETİ VARDIR"

Kurtulmuş, “Bildiğiniz gibi Türkiye bu terörsüz Türkiye çalışmasıyla birlikte özellikle bölgemizin bu kadar karmaşık çatışmalar ve gerilimler içerisinde olduğu bir ortamda, Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek bakımından tarihi bir adım atmış oldu. Ve çok başarılı bir şekilde bugüne kadar da geldiğimizi söyleyebilirim.” dedi.

Sürecin kısa sürede ilerlediğini belirten Kurtulmuş, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını bir raporla tamamladığını hatırlattı. Kurtulmuş, “Başka örneklerin de 7-8 yılda, 10 yılda bir gerçekleştirilen meselelerin Türkiye'de bir seneye yakın bir süre içerisinde başarılmış olması önemlidir. Burada bu salonda gerçekleştirdiğimiz geçtiğimiz yaz aylarında başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu nihayetinde bir raporla çalışmalarını sonlandırdı ve bu rapor bir yol haritası. Şimdi o yol haritasında dile getirilen hususları alarak partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taçlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır.” ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE TAMAMLANMALI"

Kurtulmuş, yasal düzenlemenin çerçevesine ilişkin de bilgi verdi. Düzenlemenin örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasa olacağını söyledi.

Kurtulmuş, “Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

YARARLANMAK İSTEYEN İÇİN SÜRE VERİLECEK

TBMM Başkanı, beklenen düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çıkarılacak olan yasa, müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münferit örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.

Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak.

Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu bizim kararlaştırdığımız komisyonda kararlaştırdığımız başlıklardır.”

Kurtulmuş, düzenlemenin af niteliği taşımayacağını özellikle vurguladı. Şehit ve gazi ailelerini rencide edecek bir yaklaşımın söz konusu olmayacağını belirtti.

Kurtulmuş, “Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partilerin bir araya gelerek silah bırakmasının tamamlanması süreci için gerekli olan bu yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Yasanın tek bir partinin değil, Meclis’in ortak kanaatiyle hazırlanması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, devlet kurumlarının süreçle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kurtulmuş, “Burada yine söylemek istediğim hususlardan birisi şudur: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa sadece bir partinin ya da birkaç partinin hazırladığı yasa değil, Meclis'in ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir. Süreçle ilgili devlet kurumlarının hepsi büyük bir titizlikle, dikkatle çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

"BUNDAN SONRA BU İŞ İÇİN SAVSAKLANMADAN ADIM ATILMALI"

Sürecin geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, önce komisyonlara ardından da Genel Kurul'a getirilmiş olur. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.”