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Daha aday sürücüyken içkili yakalandı ceza yazılırken de içmeye devam etti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin aday sürücüsü Y.Ş. 1.92 promil alkollü çıktı. 25 bin TL ceza uygulanan Y.Ş., ceza işlemleri sürerken de aracına giderek içki içti.

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aday sürücü Y.Ş., 1.92 promil alkollü yakalanarak 25 bin TL ceza yedi. Y.Ş., ceza işlemleri sürerken aracına gidip içki içmeye devam etti.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri Yeşiltepe Mahallesi Dilek Sokak’ta saat 01.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri, Y.Ş.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

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Aday sürücü olduğu belirlenen Y.Ş.’nin yapılan kontrolünde, 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha aday sürücüyken içkili yakalandı ceza yazılırken de içmeye devam etti - Resim : 3

"BENİM EHLİYETİM GİTTİ, HAYATIM BİTTİ"

Y.Ş.’nin, ceza işlemleri yapılırken otomobiline giderek içki içtiği görüldü. Ardından polislerin yanına gelen Y.Ş., "Sıkıntı yok, burası Trakya, herkes herkese muhtaç. Hayat filmi sinema, her şey bitti. Yemin ediyorum ben insanlık yaptım bu akşam durdum. Benim ehliyetim gitti, hayatım bitti" dedi. ‘Aday sürücü ehliyeti’ iptal edilen Y.Ş.’ye, 25 bin TL ceza uygulandı. (DHA)

Daha aday sürücüyken içkili yakalandı ceza yazılırken de içmeye devam etti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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