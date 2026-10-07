Dağın altındaki karanlık gölete iplerle indiler: Nasıl oluştuğu hala bilimiyor

Giresun'un Alucra ilçesinde yer alan ve oluşum mekanizması henüz aydınlatılamayan Tepesi Delik Obruğu, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 80 doğaseveri ağırladı. Katılımcılar, Çalgan köyünden Boyluca köyüne uzanan 12 kilometrelik zorlu parkuru geride bıraktı.

İPLERLE YER ALTINA İNDİLER

Parkurun en kritik noktasını oluşturan jeolojik yapıda dağcıların güvenlik desteğiyle ipler ve teknik malzemeler kuruldu. Ekipten 40 kişilik grup, sarp kayalıklardan obruğun tabanına inerek karanlıkta saklanan yer altı göletini yerinde gözlemledi.

Yürüyüş ekibinde yer alan Rüşan Topallı, daha önce farklı obruklar gördüklerini ancak ilk kez bir obruğun içine girdiklerini belirtti. Deneyimini aktaran Topallı, "Köy yollarında, köy içlerinde yürüdükten sonra Tepesi Delik Obruğu'na kadar geldik. Obrukta aşağıya indik. Biraz teknik bir iniş oldu dağcı arkadaşların yardımıyla, bazı ekipman kullanarak zorlu bir iniş ve çıkış gerçekleştirdik. İlk kez geldiğim bir yer oldu. Başka obruklar daha önce görmüştük. Ama ilk kez bir obruğun içine girmiş olduk. Doğrusu biraz heyecanlıydı, başarabileceğimize emin olmasak da sonunda kazasız belasız tamamladık" dedi.

"BU OLUŞUMU TAM BİLEN YOK"

Bölgedeki jeolojik yapıyı ve yerel anlatıları anlatan öğretmen Aydın Bodur, yer altı tünellerinin köylere kadar uzandığına dikkat çekti. Alanın literatürdeki yerine işaret eden Bodur, "Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Gök taşı düştü diyenler de var ama daha çok bu dağın içi boşalmış, belli bir boşluk oluşunca da çökmüş. O çöküntü de bir mağara esasında. Obruğun içinde bulunan yer altı göletinden yaklaşık 1,5 kilometre sonra köye çıkanlar var. Şu anda yaşayanlar arasında 1 kilometre kadar yürüyüp çıkışı bulamayanlar var. Yani birçok bölümün olduğu, dağın altında büyük bir boşluk var ama henüz bir çalışma yapılmadı. Turizme kazandırılma noktasında eksiklerimiz var. Çabalar var, inşallah meyvesini verirse bundan sonraki yürüyüşlerde daha derli toplu bir obruğu tam olarak gezmiş, yer altı göletinin içine de girmiş olacağız. Evliya Çelebi'nin kitabında da geçiyor burası, buradan bahsediyor" diye konuştu.

TURİZM VE SPOR TATBİKATLARI VURGUSU

Doğa sporcularının bölgeden yararlanabileceğini belirten GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, alanın mutlaka korunması gerektiğini kaydetti. Kulüp olarak benzer noktalarda tatbikat yapmayı planladıklarını aktaran Kılıç, "Birlikte güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. Ekibimizden 35-40 kişi civarında arkadaşı obruğa kadar indirdik. Çok mutluyuz. Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için de mutluyuz. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu coğrafi alanlar çok değerli. Doğa sporcuları tarafından sportif anlamda kullanılabilir. Tatbikatlar yapılabilir ki, biz de bir tanesini düşünüyoruz orada. Tabii korumak hepsinden de önemli. Korunması gerekiyor. Yaklaşık 80 kişiyle birlikte güzel bir turizm faaliyeti yaptık. Neden il dışından gelen diğer arkadaşlarımız, doğaseverler, burada bu faaliyetleri yapmasın? Şehrimizde de böyle oluşumlar çok çok az bildiğimiz kadarıyla, nadir bir oluşum. Şehrimiz için de bir değer" ifadelerini kullandı.

(DHA)