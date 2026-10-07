Cumhuriyet Başsavcısı olduklarını söylediler, dolandırdılar: 8 kişi tutuklandı

Mardin’de vatandaşları telefonla arayıp kendilerini ‘Cumhuriyet Başsavcısı’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

KENDİLERİNİ BAŞSAVCI OLARAK TANITTILAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi. Mağdurları arayarak kendilerini kamu görevlisi ve başsavcı olarak tanıtan şebekeyi takibe alan ekipler, operasyon başlattı.

"PANEL" OLARAK KULLANDIKLARI SİSTEM ELE GEÇİRİLDİ

Başsavcılık koordinasyonunda hareket eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin kişisel verilere ulaşmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için "panel" olarak kullandıkları sistem de ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)