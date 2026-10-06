Forex dolandırıcılığında dev operasyon yapıldı: Tam 95 şüpheli gözaltına alındı!

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İstanbul'da uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı şebekelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dev bir operasyon gerçekleştirildi.

95 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beyoğlu ve Şişli’de faaliyet gösterdiği tespit edilen iki ayrı çağrı merkezine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 95 şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DEKİ İKİ ADRES HEDEF ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapan şebekelerin Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurarak faaliyet gösterdikleri saptandı.

Ekiplerin belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlediği ve operasyon kapsamında 95 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Gerçekleştirilen operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;

Ülkemizde suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik yapılan incelemelerde; şüpheli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettikleri Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde bulunan iki ayrı çağrı merkezi tespit edilmiştir.

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, tespiti yapılan iki çağrı merkezine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."