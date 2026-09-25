İsrail merkezli 3 milyar dolarlık forex vurgununun iç yüzü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada alınan 3 şüphelinin ifadesi, yabancı onlarca kişiyi "FOREX yatırımcılığı" vaadiyle dolandıran şebekenin çalışma yöntemlerini ve şirket içi hiyerarşiyi ortaya çıkardı.

İSTANBUL'DA TÜRKÇE KONUŞMAK YASAKLANDI, KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRILDI

Sabah'ta yer alan habere göre Facto Dış Ticaret isimli şirkette mutfak görevlisi olarak çalışan şüpheli, emekli kuaför Murat Demirbaş’ın ifadesi, şirket içindeki yasa dışı istihdamı belgeledi.

Demirbaş, ticaret sicilinde ve resmi kayıtlarda şirket sahibi ve imza yetkilisi olarak İlhami İçingir görünmesine rağmen, şirketin asıl sahibinin İsrail uyruklu Amit Ygal olduğunu, ikinci patron konumunda ise Rus uyruklu Maksym Verzilov’un yer aldığını beyan etti. Yönetim kademesinde ayrıca Stass Ness ile Azerbaycan uyruklu "Tural" adlı şahsın çağrı merkezlerini yönlendirdiği belirlendi.

Demirbaş, şirket bünyesinde resmi kaydı bulunmayan, kaçak yollarla istihdam edilen çok sayıda Pakistan asıllı personelin çağrı merkezinde çalıştırıldığını söyledi. İdari kısımlarda Türkçe konuşulmasının kesinlikle yasaklandığını, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca hedef alınan ülkelerin dillerinde konuşmaya zorlandığını, kendisinin mutfak personeli olması sebebiyle durumu fark ettikten sonra işten ayrılarak CİMER’e ve emniyete ihbarda bulunduğunu aktardı.

Soruşturma dosyasına giren tespitlerde; farklı dönemlerde kurulan bağlantılı şirketlerde İsrail uyruklu Robert İlker Hason’un çağrı merkezi yöneticisi, eşi Karolin Hason’un ise üst düzey yönetimde bulunduğu, böylece suç örgütünün temel organlarının doğrudan İsrail bağlantılı şahıslar tarafından sevk ve idare edildiği kayıtlara geçti.

"İSRAİL MAFYAM VAR" TEHDİDİ VE SAHTE MİT KİMLİĞİYLE BASKI

Şüphelilerden Hümeyra Doğaner, patronlardan Ümit Bolat’ın (Richard) iş yerinde sürekli belinde silahla dolaştığını anlattı. Doğaner, şirkette dönen paranın kaynağını ya da organizasyonun yapısını sorgulayan personelin, Bolat tarafından "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" denilerek tehdit edildiğini söyledi. Bolat’ın kendisini 4 yaşındaki kızı üzerinden de tehdit ettiğini belirten Doğaner, şirket korumalarına silah temin eden Arif isimli kişinin ise çalışanlara kendisini "MİT ajanı" olarak tanıttığını bildirdi.

Soruşturmada, ofis içerisindeki tüm bilgisayarların IT birimi tarafından çalışanların dahi bilmediği özel koruma şifreleriyle kilitlendiği, sistemlerin uzaktan erişimle anlık olarak izlendiği belirlendi. Yönetimin, bu yöntemle hem çalışanların dışarıyla temasını denetlediği hem de olası bir bilgi sızıntısını engellemeyi amaçladığı dosyaya yansıdı.

MAĞDURLARIN PARASIYLA LÜKS PARTİLER: "APTAL OLMASAYDI" DİYEREK ALAY ETTİLER

Sky Marketing ve Movimiento bünyesinde çalışan şüpheli Mehmet Cemre Ketencigil, 2021 yılında yaşanan bir dolandırıcılık vakasını ifadesinde aktardı. Ketencigil, çağrı merkezi yöneticileri Ümit Bolat ve Özden isimli çalışanların Arif Yaman isimli bir mağduru 200 bin avro yatırmaya ikna ettiğini, mağdur parasını geri çekmek istediğinde ise kasıtlı olarak ters işlemler yaptırılarak hesabındaki paranın sıfırlandığını anlattı. Ketencigil, Yaman’ın parasının batırılmasının ardından şirket yöneticilerinin mağdurun arkasından "aptal olmasaydı" diyerek alay ettiklerini beyan etti.

Ketencigil, mağdur Arif Yaman’a elektronik posta göndererek durumu bildirdiğini ve yetkili lisans kurumlarına başvurmasını tavsiye ettiğini, ardından mağdurun avukatıyla temasa geçmesi üzerine Ümit Bolat, Özden ve İlker Hason tarafından açıkça tehdit edildiğini, "Özden" isimli şahsın gözdağı vermek amacıyla evinin önüne kadar geldiğini ifade etti.

Elde edilen suç gelirleriyle patronlar Robert İlker Hason ve Karolin Hason’un katılımıyla yılda 4 kez büyük ve lüks partiler düzenlendiği, Karolin Hason’un çalışanlar için "Me" isimli özel bir motivasyon ekibi kurduğu, patron Ümit Bolat’ın ise ofis içerisinde personelin gözü önünde balyalar halindeki nakit paraları havaya saçtığı tespit edildi.

4 ÜLKELİ KRİPTO AĞI VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Soruşturmada, şebekenin hedef kitleye ulaşmak için kişisel verileri Ukrayna merkezli şirketlerden yasa dışı yollarla satın aldığı ortaya çıktı. Satın alınan veriler doğrultusunda çağrı merkezi personeli bildiği dile göre gruplandırıldı. Şüphelilerin el konulan telefonlarındaki adli bilişim incelemelerinde, personele dolandırdığı kişi sayısına göre kripto hesaplar üzerinden takip edilemeyen primler dağıtıldığı ve çalışanların sisteme aktardığı tutarların dökümünün tutulduğu saptandı. Ele geçen listelere göre bir ay içerisinde Hintçe konuşan bir personelin 330 bin 585 dolar, İngilizce konuşan bir personelin 250 bin 569 dolar, Arapça konuşan bir personelin ise 239 bin 882 doları sisteme aktardığı belgelendi.

Finansal trafiğin resmi denetime takılmaması için bankacılık sisteminin tamamen devre dışı bırakıldığı anlaşıldı. Şirketin asıl sahibi İsrailli Amit Ygal’ın özel şoförü Sait’in, ofise düzenli olarak otomobil bagajındaki kasalarla yüklü miktarda nakit para getirdiği, çalışanların maaşlarının bu kasalardan İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı belirlendi.

Toplanan paraların aklanması sürecinde ise Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto para hesapları kullanıldı. Hesap trafiğini Ümit Bolat ile yanında çalışan Doğukan isimli şahsın yönettikleri, paraları kişisel kripto cüzdanlarına aktardıkları, banka ve borsa incelemelerinden kaçırmak amacıyla fonları "soğuk cüzdanlarda" muhafaza ettikleri saptandı.

Benzer faaliyet yürüten başka bir çağrı merkezine 10 Mart tarihinde polis operasyonu yapılması üzerine şirket yönetiminin personeli 3-4 gün işe çağırmadığı, 650 kişilik çalışan sayısını bir günde 400’e düşürdüğü, bir ay sonra ise tekrar 600 kişiye çıkardığı tespit edildi. Şüphelilerden Doğa Altunok’un telefon incelemesinde ele geçirilen mesajlarda; çalışanların 16 Mart’ta ofisleri panikle boşalttığı ve 13 Mart’taki yazışmada şirket avukatına, "Polisler gelirse ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" diye sordukları belirlendi.

Polis takibinden kurtulmak isteyen şebekenin çalışanların istifalarını geciktirdiği, şirketin unvanını değiştirerek izini kaybettirmek amacıyla faaliyetlerini Park Plaza’ya taşıdığı anlaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şebekenin adres ve şirket ismi değiştirerek iz kapatma girişimlerini de soruşturma dosyasına dahil etti.